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Bartın'da Feci Kaza: 8 Yaralı

Bartın'da bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı, bir yolcunun durumu ağır.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 14:02
Bartın'da Feci Kaza: 8 Yaralı

Bartın'da gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada toplamda 8 kişi yaralandı, bunlardan 1'inin durumu ağır.

Kaza, İnkumu tatil beldesi Gürgenpınarı köyü mevkiinde meydana geldi. S.K. (45) yönetimindeki 74 ABR 428 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen M.H. (49) idaresindeki 74 AAB 962 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonucunda, sürücülerle birlikte araçta bulunan B.Ö. (26), N.S.E. (28), Ö.K. (22), D.V. (31), C.K. (39) ve M.Ö. (78) yaralanarak Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan M.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından, jandarma ve sağlık ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Kazanın yaşandığı yol üzerinde trafik ekipleri güvenlik önlemleri alarak, araçların kaldırılmasının ardından ulaşımın normale dömesini sağladı.

Bu tür kazalar, dikkatsizlik ve hız yüzünden meydana gelmekte; sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulanmaktadır.

Bartın'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Bartın'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Bartın'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Bartın'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

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