Bartın'da Hortum Oluştu: Amasra'da Denizde Tekil Olay

Bartın'ın Amasra İlçesinde Denizde Hortum Oluştu

Bartın'ın Amasra ilçesinde, aniden oluşan bir hortum deniz yüzeyini etkisi altına aldı. Bölgedeki yoğun yağışlar sırasında meydana gelen bu doğal olay, görsel olarak dikkat çekti.

Olayın Detayları

Hortum, bölgede sefer halinde bulunan bir kuru yük gemisi ile karşı karşıya geldi. Gemi ile hortum arasında yaklaşık 500 metre mesafe bulunmasına rağmen, herhangi bir tehlike oluşturmadı. Yaklaşık 15 dakika boyunca görünürlüğünü sürdüren hortum, sonrasında kayboldu.

Görüntüler Sosyal Medyada Paylaşıldı

İlçenin farklı yerlerinden izlenen hortum, cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Olay, Amasra'da yaşayanlar arasında merak ve heyecanla izlendi.