Bartın'da İnkumu Sahilinde Yakıt Kirliliği Tespit Edildi

Bartın'da Çevre Kirliliği Endişesi

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İnkumu sahilinde yaşanan kirlilik ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Vali Arslan, "İlk tespitlerimize göre maalesef denize bir yakıt bırakılması söz konusu." dedi.

İlk İncelemeler ve Yapılan Çalışmalar

Vali Arslan, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya ile birlikte İnkumu sahilinde incelemelerde bulundu. Gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların 112 üzerinden denizde kirlilik ihbarı üzerine tüm ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirtti. Arslan, kirliliğin sahil kenarına 500 metre mesafeye ulaştığını ifade etti.

Kirliliğin Sebebi Araştırılıyor

Arslan, kirliliğe neden olanın tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte araştırmaları yürüttüklerini söyledi. "Atığa neyin sebep olduğunu, kimin yaptığını tespit etmeye çalışacağız ama çok zor olduğunu söylemek isterim." diyerek durumu vurguladı.

Turizm İçin Olumsuz Bir Durum

İnkumu'nun Bartın'ın önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Arslan, özellikle turizm sezonunda böyle bir olayın yaşanmasının büyük bir üzüntü yarattığını dile getirdi. Yönetici ve adli tahkikatların yapılacağını belirten Arslan, "İlk etapta bu kirliliği nasıl temizleriz ona bakacağız. İnşallah bir daha yaşamayız." dedi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya ile İnkumu sahilinde incelemede bulundu.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya ile İnkumu sahilinde incelemede bulundu.