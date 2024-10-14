Bartın'da Mantar Toplarken Düşüp Ayağını Kıran Kadın Kurtarıldı

Bartın'da Mantar Toplama Kazası

Bartın'ın Karaçay Mahallesi Çamlık bölgesinde ormanlık alanda mantar toplarken dengesini kaybedip düşen Nurten Çalık (50), sağ ayağından yaralandı. Arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Kurtarma Ekipleri Olay Yerinde

Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Çalık'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Arından, kadın sedye ile dikkatlice ambulansa taşındı.

Hastaneye Sevk

Yaralı kadın, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çalık’ın sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Bartın'da mantar toplamak için girdiği ormanlık alanda ayağı kırılan kadın, ekiplerce kurtarıldı.

Bartın'da mantar toplamak için girdiği ormanlık alanda ayağı kırılan kadın, ekiplerce kurtarıldı.

Bartın'da mantar toplamak için girdiği ormanlık alanda ayağı kırılan kadın, ekiplerce kurtarıldı.