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Bartın'da Sokak Hayvanları İçin Yeni Yaklaşımlar: 'Rehabilitasyon Önemli'

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Bartın'da sahipsiz hayvanlara yönelik yeni rehabilitasyon modelini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 20:16
Bartın'da Sokak Hayvanları İçin Yeni Yaklaşımlar: 'Rehabilitasyon Önemli'

Bartın'da Sokak Hayvanlarına Yeni Rehabilitasyon Modeli

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Bartın'da gerçekleştirdiği açıklamalarda, sahipsiz sokak hayvanları için başlatılan yeni rehabilitasyon prensiplerini duyurdu. Eskiden uygulanan 'Tut-yakala-kısırlaştır-sonra sal' modelinin yerini rehabilitasyon ile bütünleşen bir sürecin aldığını belirten Turan, "Artık sokak hayvanlarını yakalayıp rehabilite ediyoruz, ardından ya barınakta ya da evde yaşamalarını sağlıyoruz," dedi.

Sokak Güvenliği ve Hayvan Hakları

Bakan Yardımcısı, sokakların güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu vurgulayarak, "Eğer yaşlılarımız, kadınlarımız ve çocuklarımız sokakta endişe taşıyorlarsa bu bizim sorumluluğumuzdur. Sokak güvenliği, hayvan hakları kadar önemlidir," ifadelerini kullandı. Turan, son günlerde yaşanan sokak hayvanları ile ilgili kazalara ve yaralanmalara da dikkat çekerek, acil adımlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Yeni Yasa ve Belediyelere Yüklenen Görevler

Turan, Meclis'ten geçen yeni yasalarla belediyelere önemli sorumluluklar getirildiğini aktardı. Bu sorumlulukların bazılarının barınakların büyütülmesi ve yeni barınakların inşasını içerdiğini belirten Turan, "Bu görevleri yerine getirmeyen başkanlar ve meclis üyeleri, doğacak zararlardan cezai olarak sorumlu tutulacaklar," dedi.

Hayvan Hakları ve Toplum Bilinci

Turan, hayvan haklarına yönelik duyarlılık geliştirilmesi gerektiğine, toplumun bu konuda daha bilinçli olması gerektiğine dikkat çekerek, "Hayvanlarımıza zulmetmek, inancımız gereği asla kabul edilemez. Tüm canlılar, yaşam hakkına sahiptir," diye ekledi.

Toplantıda Turan, Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve diğer yetkililerle birlikte Bartın Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni inceleyerek, burada yapılacak ek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Bartın'da Vali Nurtaç Arslan'ı ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Bartın'da Vali Nurtaç Arslan'ı ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Bartın'da Vali Nurtaç Arslan'ı ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Bartın'da Vali Nurtaç Arslan'ı ziyaret etti.

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