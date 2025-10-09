Bartın'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: Karı Koca Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı

Bartın Potbaşı'nda tır ile otomobil çarpıştı; karı-koca öldü, 1 kişi yaralandı. LPG tankı yola savruldu, itfaiye önlem aldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 17:12
Bartın'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: Karı Koca Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı

Bartın'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: Karı Koca Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı

Bartın'ın Potbaşı mevkisinde meydana gelen kazada, bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Karabük yönüne giden Hakan D. (45) yönetimindeki 78 DE 420 plakalı tır ile Satı Ü. (66) idaresindeki 74 AS 182 plakalı otomobil Potbaşı mevkisinde çarpıştı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Sevil Ü. (63)'yü itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Sevil Ü.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücüler Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Satı Ü. kurtarılamadı.

Olay Yerinde Güvenlik Önlemleri

Otomobilin LPG tankının yerinden çıkarak yola savrulduğu ve gaz kaçağı oluştuğu görülürken, itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Tırın kupa kısmı ise Bartın Çayı kenarında asılı kaldı.

Kaza nedeniyle Potbaşı mevkisinde trafik bir süre aksadı; ekiplerin çalışmasının ardından bölgedeki ulaşım normale döndü.

Bartın'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 1 kişi...

Bartın'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bartın'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 1 kişi...

İLGİLİ HABERLER

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Genel Kurulu'nda 4 Uluslararası Anlaşma Kabul Edildi
2
Cevdet Yılmaz'dan 'Kıbrıs Mücahitleri' Tanıtımında İki Devletli Çözüm Vurgusu
3
TSK Kır Koşusu Takımı Balkan Dağ Koşusu Şampiyonu
4
Küresel Sumud Filosu Aktivistleri Arslan ve Şimşek Antalya'ya Döndü
5
Türkiye'nin İlk 5G Laboratuvarı Teknopark İstanbul'da Kuruluyor
6
Gazze Ateşkesi Krizi: Smotrich Destek Vermiyor, Herzog Trump'a Nobel Çağrısı
7
Efkan Ala: Gazze'de Ateşkesin İlk Aşamasının Onaylanmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında