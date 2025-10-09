Bartın'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: Karı Koca Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı

Bartın'ın Potbaşı mevkisinde meydana gelen kazada, bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Karabük yönüne giden Hakan D. (45) yönetimindeki 78 DE 420 plakalı tır ile Satı Ü. (66) idaresindeki 74 AS 182 plakalı otomobil Potbaşı mevkisinde çarpıştı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Sevil Ü. (63)'yü itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Sevil Ü.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücüler Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Satı Ü. kurtarılamadı.

Olay Yerinde Güvenlik Önlemleri

Otomobilin LPG tankının yerinden çıkarak yola savrulduğu ve gaz kaçağı oluştuğu görülürken, itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Tırın kupa kısmı ise Bartın Çayı kenarında asılı kaldı.

Kaza nedeniyle Potbaşı mevkisinde trafik bir süre aksadı; ekiplerin çalışmasının ardından bölgedeki ulaşım normale döndü.

