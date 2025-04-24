Bartın'da Zincirleme Trafik Kazasında 8 Yaralı

Bartın'da yaşanan üzücü bir zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Olay, İl Özel İdaresi mevkisinde, 3 aracın karıştığı bir çarpışma sonucu meydana geldi.

Kaza, Mehmet S. yönetimindeki 74 BG 500 plakalı işçi servisi ile Ahmet B. idaresindeki 74 BB 139 plakalı beton mikseri ve Erdal Ş. tarafından kullanılan 67 NB 179 plakalı beton pompa aracının çarpışması neticesinde gerçekleşti.

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralananlar arasında beton mikseri ve beton pompa aracının sürücüleri ile işçi servisindeki F.K, O.Ö, C.K, M.T, B.S. ve K.Ç. yer aldı.

Beton pompa aracında sıkışan sürücü Erdal Ş., iş makinesi ve vinç yardımıyla araçlar ayrıldıktan sonra itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması ile kurtarıldı. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Erdal Ş.'ye sıkıştığı süre boyunca müdahale etti.

Tüm yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat trafiğe kapalı kalan yol, kazaya karışan araçların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

Bartın'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Bartın'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.