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Bartın Yurdu'ndaki Asansör İddiaları Yalanlandı

KYGM, Bartın Mehmet Rıfat Efendi Yurdu'ndaki asansörün düştüğü iddialarını yalanladı ve güvenlik önlemlerinin alındığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 13:06
Bartın Yurdu'ndaki Asansör İddiaları Yalanlandı

Bartın Yurdu'nda Asansör İddialarına Cevap

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan Bartın Mehmet Rıfat Efendi Erkek Öğrenci Yurdu'nda asansörün düştüğü iddiasının asılsız olduğunu duyurdu.

KYGM'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Bartın Mehmet Rıfat Efendi Yurdu'nda asansörün düştüğü iddiası doğru değildir. Yurt asansörünün normal bir şekilde kata indiği, öğrencinin indikten sonra herhangi bir panik yaşamadığı ve şikayette bulunmadığı tespit edilmiştir." denildi.

Ayrıca, Bartın Yurdu'nda daha önce asansörün düştüğü ve bir öğrencinin yaralandığına dair iddiaların da gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. KYGM, yurtlarındaki asansörlerin tüm teknik kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını ve öğrencilerin güvenliği ile konforunun her zaman öncelik olduğunu vurguladı.

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