Barzani: Bağdat Başkentimiz, IKBY Irak'ın Parçası

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'de katıldığı bir programda gazetecilerin sorularını yanıtladı ve IKBY'nin Irak'ın parçası olduğunu vurguladı.

Bağdat ziyaretine ilişkin açıklama

Barzani, Bağdat'ı ziyaret edip etmeyeceğine dair soruya, "Ne zaman gideceğimi bilmiyorum fakat Bağdat başkentimiz. IKBY de Irak’ın parçasıdır. Ne zaman gerekirse gideriz." şeklinde yanıt verdi.

Erbil ile Bağdat arasındaki bütçe ve memur maaşları konusundaki müzakerelerin sürdüğünü belirten Barzani, çözüm noktasına yaklaşıldığını ifade etti.

Süleymaniye'deki olaylar

Süleymaniye'de yaşanan son gelişmelere değinen Barzani, her şeyin yasalara göre ilerlemesinin önemine dikkat çekti: "Bize göre önemli olan her şeyin yasalara göre olmasıdır. İnşallah çözülecektir. Çözülemeyecek bir şey yoktur. Önemli olan vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Olan olmuştur, önemli olan sürecin yasalara göre ilerlemesidir."

Açıklamada, Süleymaniye'deki çatışmada 23 kişinin öldüğü iddiasına yer verildi; Barzani süreçte yasal usullerin işletilmesini vurguladı.

Terörsüz Türkiye ve petrol ihracatı

Barzani, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin bunun kolay bir proje olmadığını, ciddi adımlar atıldığını ancak bir günde çözülemeyeceğini belirtti ve çözüm için ciddi çabalar olduğunu söyledi.

IKBY petrolünün ihracatı hakkında ise Barzani, yoğun görüşmelerin sürdüğünü, iki gün önce ABD Büyükelçisi ile konuyu görüştüğünü ve firmalarla müzakereler yapıldığını aktardı: "En kısa sürede petrolün IKBY petrol boru hattıyla dışarı sevk edildiğini görmek istiyoruz."