Başak Demirtaş adaylıktan çekildiğini açıkladı
İstanbul'da yerel seçimlerde Başak Demirtaş'ın adaylığı merak konusuydu. Selahattin Demirtaş'ın eşi olan Başak Demirtaş, İstanbul'da siyasi dengeleri etkileyecek bir karar aldı. Aday olmayacağını açıkladı.
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığı 31 Mart seçimleri öncesinde çok konuşulmuştu. Adaylık durumunun sonuçları belirleyeceği düşünülen Başak Demirtaş, nihai kararını açıkladı. Aday olmayacağını duyurdu. Demirtaş'ın paylaştığı duyurusunda şu ifadeler yer aldı: