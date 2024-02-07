Başak Demirtaş adaylıktan çekildiğini açıkladı

İstanbul'da yerel seçimlerde Başak Demirtaş'ın adaylığı merak konusuydu. Selahattin Demirtaş'ın eşi olan Başak Demirtaş, İstanbul'da siyasi dengeleri etkileyecek bir karar aldı. Aday olmayacağını açıkladı.

Başak Demirtaş adaylıktan çekildiğini açıkladı
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Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığı 31 Mart seçimleri öncesinde çok konuşulmuştu. Adaylık durumunun sonuçları belirleyeceği düşünülen Başak Demirtaş, nihai kararını açıkladı. Aday olmayacağını duyurdu. Demirtaş'ın paylaştığı duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

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