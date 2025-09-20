Başakşehir'de DEPARKO Nakliye Deposunda Yangın Söndürüldü: 8 Kamyon, 2 Tır Zarar Gördü

Başakşehir İkitelli'de DEPARKO'daki nakliye deposunda çıkan yangın söndürüldü; 8 kamyon, 2 tır ve 4 forklift zarar gördü, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 22:17
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Depo Ardiyeciler Sanayi Sitesi (DEPARKO) içindeki nakliye deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Olay ve müdahale

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi; çevre ilçelerden takviye geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını engelledi. Depoda başlayan yangının söndürülmesinin ardından soğutma ve duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın Açıklaması

Olay yerinde inceleme yapan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, yangının saat 19.20 civarında başladığını, itfaiye ekiplerinin 6 dakika içinde olay yerine ulaştığını ve müdahalenin 51 araç ve 127 personel ile gerçekleştirildiğini bildirdi.

Aslan, olayla ilgili olarak şunları söyledi: "Depoların içinde olan kamyonlar vardı. Hemen girişinde 2 de tırımız vardı. Toplamda 8 kamyon, 2 tır ve 4 forkliftimiz yanmış vaziyette. Burası, çeşitli hırdavat malzemeleri, çakmak, çakmak gazı, defter ve kağıt gibi malzemelerin bulunduğu depolama alanı gibi gözüküyor."

Aslan ayrıca, "Bu tür yangınlarda içten içe de yanmalar olabiliyor. Dolayısıyla sabaha kadar burada görevli arkadaşlarımız burada kalacak. Yaralanan ve dumandan etkilenen yok. İtfaiye raporumuz çıkınca oradaki detaylar kamuoyuyla paylaşılacaktır." diye konuştu.

Hasar ve güncel durum

Ekiplerin ilk tespitlerine göre depoda bulunan 8 kamyon, 2 tır ve bazı araçlar zarar gördü; ayrıca 4 forklift yanmış durumda. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmiyor. Söndürme sonrası bölgede soğutma çalışmaları ve içeride kalan dumanın tahliyesi devam ediyor.

Görüntüler ve tanık kayıtları

Yangın sırasında vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıyan görüntülerde, patlama sesleri, alevlerin iş yerini ve çevresini sarması ile yükselen siyah dumanlar yer aldı.

