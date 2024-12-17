DOLAR
34,98 -0,17%
EURO
36,75 -0,05%
ALTIN
2.971,99 0,24%
BITCOIN
3.740.127,93 -0,86%

Başakşehir'de İETT Otobüsü Yayaya Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Başakşehir'de İETT otobüsünün durağa yanaşırken çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 15:25
Başakşehir'de İETT Otobüsü Yayaya Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Olayın Detayları

Başakşehir'de meydana gelen trajik bir kazada, İETT otobüsünün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Kazanın, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, İSTOÇ Yolu durağında gerçekleştiği bildirildi.

Kaza Anı ve Kurtarma Çalışmaları

Hidayet Y.'nin kullandığı 34 HO 1930 plakalı İETT otobüsü, durağa yanaşırken savrularak yoldan geçen 2 yayaya çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla intikal etti. Sağlık ekipleri, otobüsün çarptığı Ömer Ersin'in hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı Ali Tiyek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Yerinde İnceleme

Polis ekipleri, kaza anında güvenlik önlemleri alarak olay yerinde çalışmalara başladı. Cumhuriyet savcısı da kazanın seyrine ilişkin incelemelerde bulundu. Ömer Ersin'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Trafik Akışı ve Güvenlik Kamerası Kaydı

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, olayla ilgili çalışmaların ardından yeniden açıldı. Olayın meydana geldiği sırada otobüsün döndüğü ve Ersin ile Tiyek'in yürüdüğü anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
2
İsrail Savunma Bakanı Gazze'yi Kontrol Altında Tutma Taahhüdünde Bulundu
3
MEB, 2024-2025 Yazılı Sınavları için Örnek Soru Kitapçıkları Yayınladı
4
Elazığ'da 190 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
5
İtalya Savunma Bakanı Crosetto: Akdeniz'deki Rus varlığı endişe verici
6
İzmir'de Anestezi Hatası: 11 Yaşındaki Ege Avcı Hayatını Kaybetti
7
Almanya'dan Suriye Geçici Yönetimine Ziyaret

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!