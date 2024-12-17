Başakşehir'de İETT Otobüsü Yayaya Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Olayın Detayları

Başakşehir'de meydana gelen trajik bir kazada, İETT otobüsünün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Kazanın, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, İSTOÇ Yolu durağında gerçekleştiği bildirildi.

Kaza Anı ve Kurtarma Çalışmaları

Hidayet Y.'nin kullandığı 34 HO 1930 plakalı İETT otobüsü, durağa yanaşırken savrularak yoldan geçen 2 yayaya çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla intikal etti. Sağlık ekipleri, otobüsün çarptığı Ömer Ersin'in hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı Ali Tiyek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Yerinde İnceleme

Polis ekipleri, kaza anında güvenlik önlemleri alarak olay yerinde çalışmalara başladı. Cumhuriyet savcısı da kazanın seyrine ilişkin incelemelerde bulundu. Ömer Ersin'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Trafik Akışı ve Güvenlik Kamerası Kaydı

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, olayla ilgili çalışmaların ardından yeniden açıldı. Olayın meydana geldiği sırada otobüsün döndüğü ve Ersin ile Tiyek'in yürüdüğü anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.