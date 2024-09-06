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Başakşehir'de İtfaiye Aracı Devrildi, 2 Görevli Hafif Yaralandı

Başakşehir'de yangın ihbarına giderken devrilen itfaiye aracında bulunan iki görevli hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 18:29
Başakşehir'de İtfaiye Aracı Devrildi, 2 Görevli Hafif Yaralandı

Başakşehir'de İtfaiye Aracı Kazası

Başakşehir'de, yangın ihbarına giderken devrilen itfaiye aracı içinde bulunan iki görevli hafif yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Bağcılar'daki bir yangın ihbarına destek vermek amacıyla yola çıkan itfaiye aracı, Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta devrildi.

Mesai Arkadaşları Müdahale Etti

Kaza sonrasında, araçta sıkışan iki itfaiye eri, mesai arkadaşları tarafından camlar kırılarak kurtarıldı. Hafif yaralanan itfaiye erlerine olay yerinde bekleyen ambulans ekipleri müdahale etti.

Trafik Normale Döndü

Kazanın ardından kısa bir süre için trafiğe kapanan Atatürk Bulvarı, aracın kaldırılmasıyla birlikte tekrar normale döndü. Devrilen aracın ağır hasar görmesi nedeniyle içerisindeki ekipmanlar, itfaiye ekipleri tarafından başka bir araca aktarıldı.

Başakşehir'de, yangına giderken devrilen itfaiye aracında bulunan 2 görevli hafif yaralandı. Kaza...

Başakşehir'de, yangına giderken devrilen itfaiye aracında bulunan 2 görevli hafif yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Atatürk Bulvarı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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