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Başakşehir'de Motosikletlinin Hayatını Kurtaran İnanılmaz Kaza Anı

Başakşehir'de arızalanan bir araca çarpan motosikletli, arkasındaki aracın manevrasıyla ölümden döndü.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 11:22
Başakşehir'de Motosikletlinin Hayatını Kurtaran İnanılmaz Kaza Anı

Başakşehir'de Motosikletli Ölümden Döndü

Başakşehir'de meydana gelen ancak son anda önlenebilen bir kaza, dikkat çekici bir manevra sayesinde trajediye dönüşmekten kurtuldu. Emniyet şeridine çekilen arızalı bir otomobile çarpan motosikletli, yola savrulurken arkadan gelen bir cip sürücüsünün refleksi, onu ölümden döndürdü.

Kaza Anı ve Olayın Gelişimi

TEM Otoyolu'ndan Esenyurt istikametine ilerleyen İlker Şengül’ün kullandığı 34 ALZ 053 plakalı otomobil, Başakşehir mevkisinde arızalandı ve emniyet şeridine çekildi. Şengül, çağırdığı çekiciyi beklerken, aynı yönde ilerleyen Ali Tufan Çakırgil yönetimindeki 34 FSE 616 plakalı motosiklet, emniyet şeridindeki arızalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü yola savrularak yaralandı.

Refleksi ile Kazayı Önledi

Arkadan gelen Berkay Dinç yönetimindeki cip, ani bir manevra ile motosiklet ile Çakırgil'in arasından geçerek olası bir ölümlü kazayı önledi. Kazayı gören diğer sürücüler, hemen yaralı motosikletlinin yardımına koşarak sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Çakırgil, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anın Tanıklığı ve Değerlendirmesi

Kazayı araç kamerasıyla kaydeden 27 yaşındaki Berkay Dinç, o anları şu şekilde anlattı: “Anne ve babamla seyahat ediyorduk. Motosikletli arıza yapan otomobile çarpınca, birden önümüze düştü. O an korkmamaya ve soğukkanlı kalmaya çalıştım. 'Fren mi, manevra mı yapsam?' diye düşünmek için 1-2 saniyem vardı. Hemen motosiklet ile onun arasından geçmek aklıma geldi ve o yönde manevra yaptım. O an fark edemedim ama görüntüyü izlediğimde son anda kurtardığımı anladım.”

Daha önce sürücü kursunda müdürlük yaptığını belirten Dinç, 6 yıldır aktif olarak araç kullandığını ifade etti.

Başakşehir'de emniyet şeridine çekilen arızalı otomobile çarparak yola savrulan motosikletli...

Başakşehir'de emniyet şeridine çekilen arızalı otomobile çarparak yola savrulan motosikletli Berkay Dinç, arkasından gelen araç sürücüsünün refleksi ve ustaca manevrası sayesinde adeta ölümden döndü.

Başakşehir'de emniyet şeridine çekilen arızalı otomobile çarparak yola savrulan motosikletli...

Başakşehir'de emniyet şeridine çekilen arızalı otomobile çarparak yola savrulan motosikletli Berkay Dinç, arkasından gelen araç sürücüsünün refleksi ve ustaca manevrası sayesinde adeta ölümden döndü.

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