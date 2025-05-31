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Başakşehir'de Öğretmenlerden Duygu Dolu 'Türkü Şöleni'

Başakşehir Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleşen 'Türkü Şöleni' etkinliği, öğretmenlerle türküseverleri buluşturdu.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 23:50
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 23:50
Başakşehir'de Öğretmenlerden Duygu Dolu 'Türkü Şöleni'

Başakşehir'de 'Türkü Şöleni' Coşkusu

Başakşehir Cumhuriyet İlkokulu'nda görevli öğretmenler, Türk Halk Müziğine olan tutkularını paylaşmak amacıyla bir 'Türkü Şöleni' düzenledi. Etkinlikte, öğretmenler hem türkü söylediler hem de bu ezgilerin derin hikayelerini katılımcılara aktardılar.

Türkülerle Geçmişten Günümüze

Halk ozanı Neşet Ertaş'ın, "Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma, yanına otur çünkü kötü insanların türküsü yoktur." sözüne atıfta bulunarak düzenlenen bu şölende, öğretmenler farklı yörelere ait türküleri seslendirdiler ve her bir ezginin arkasındaki hikayeleri anlattılar.

Etkinlik, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi ve yoğun bir katılımla gerçekleşti. Başakşehir Cumhuriyet İlkokulu'nun öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve birçok ilçeden gelen sanatsever etkinliği dikkatle izledi.

Gelecek Nesillere Kültür Aktarımı

Okul Müdürü Orhan Aydın, Anadolu kültürüne sahip çıkma bilinciyle bu tür etkinlikleri sürdürdüklerini belirtti. Aydın, türkülere hikayeleriyle hayat vermeye çalıştıklarını ifade ederken, ilk şölende yaşanan yoğun ilginin kendilerini cesaretlendirdiğini vurguladı.

Aydın, "Atalarımızdan devraldığımız kültürü geleceğe taşımak için bu gibi etkinliklerimizi devam ettireceğiz." diyerek, bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti.

Başakşehir Cumhuriyet İlkokulunda görevli öğretmenler, düzenlenen "Türkü Şöleni"nde hem türkü...

Başakşehir Cumhuriyet İlkokulunda görevli öğretmenler, düzenlenen "Türkü Şöleni"nde hem türkü söyledi hem de ezgilerin hikayelerini anlattı.

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