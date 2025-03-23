Başakşehir'de Tır Yangını, Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Başakşehir'de çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, tır kullanılamaz duruma geldi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 18:08
Başakşehir'de Tır Yangını, Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Başakşehir'de Yangın Paniği

Başakşehir'de Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir tırda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, bölgedeki sürücüler tarafından fark edilmesiyle birlikte hemen bildirildi.

İhbar Sonrası Hızla Müdahale Edildi

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için hızlı bir şekilde müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri söndürmeyi başardı.

Tır Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın nedeniyle tır, ciddi hasar alarak kullanılamaz duruma geldi. Ekiplerin olaya müdahalesi sayesinde yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yangının nedeni araştırılıyor.

Bölgedeki trafik akışı yangın nedeniyle kısa süreli de olsa etkilendi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması ise sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.

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