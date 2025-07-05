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Başakşehir'de Vinç Kontrolden Çıktı: 23 Araç Hasar Gördü

Başakşehir'de kontrolden çıkan bir vinç, 23 araca çarparak büyük hasara yol açtı. Olayda yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 21:04
Başakşehir'de Vinç Kontrolden Çıktı: 23 Araç Hasar Gördü

Başakşehir'de Vinç Kazası: 23 Araç Zarar Gördü

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir vinç, Güvercintepe Seyrek Sokak üzerinde ilerlerken park halindeki tam 23 araca çarparak büyük hasara yol açtı.

Kaza sırasında kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kontrolündeki vinç, çarptığı araçlar nedeniyle durabildi. Olay sonucunda araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi. Ancak, kazanın şans eseri yaralanan kimse olmadı.

Olay yerinde polis ve itfaiye ekipleri anında müdahale ederken, güvenlik önlemleri alındı. Polisin kaza ile ilgili incelemeleri ise devam etmektedir.

İstanbul'da, Başakşehir'de sürücüsünün kontrolü kaybettiği vinç, park halindeki 23 araca çarparak...

İstanbul'da, Başakşehir'de sürücüsünün kontrolü kaybettiği vinç, park halindeki 23 araca çarparak hasar verdi.

İstanbul'da, Başakşehir'de sürücüsünün kontrolü kaybettiği vinç, park halindeki 23 araca çarparak...

İstanbul'da, Başakşehir'de sürücüsünün kontrolü kaybettiği vinç, park halindeki 23 araca çarparak hasar verdi.

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