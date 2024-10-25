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Başbakan Albanese, Çin'in Avustralya Hakkındaki İddialarına Cevap Verdi

Avustralya Başbakanı Albanese, Çin'in ırkçılık iddialarını reddetti ve ülke çıkarlarını koruyacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 10:29
Başbakan Albanese, Çin'in Avustralya Hakkındaki İddialarına Cevap Verdi

Başbakan Albanese, Çin'in İddialarına Yanıt Verdi

Avustralya'nın Başbakanı Anthony Albanese, Çin hükümetinin ülkesinin "sistematik ırkçılık ve nefret suçları ile boğuştuğu" yönündeki iddialarına karşı çıktı.

Pasifik Adalarında Yapılan Açıklamalar

Albanese, Commonwealth üyesi liderlerle gerçekleştireceği toplantı için yol alırken basına açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çin ile işbirliği ve anlaşmazlık konularını net bir biçimde dile getirdi.

İnsan Hakları ve Ülke Çıkarları

Başbakan, "Çin söz konusu olduğunda, işbirliği yapabileceğimiz yerlerde işbirliği yapacağız. Anlaşmazlığa düşmemiz gereken konularda ise anlaşmazlığa düşeceğiz. Her zaman Avustralya'nın çıkarlarını savunacağımızı belirttik" şeklinde konuştu. Ayrıca, insan hakları konularında Pekin ile tutarlı bir iletişim kurduklarını da vurguladı.

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