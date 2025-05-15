Basel'de Eurovision'da Filistin Bayrağına Engel

Basel, İsviçre – 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nın düzenlendiği Basel kentinde, Filistin bayraklarıyla alana gelen aktivistlerin eylemi güvenlik güçleri tarafından engellendi. Filistin destekçisi aktivistler, İsrail'in yarışmaya katılımını protesto ederek alanda yer aldılar. Bunun üzerine, güvenlik ekipleri tarafından yapılan uyarılara rağmen, aktivistler alandan ayrılmak zorunda kaldı.

Aktivistlerden Marta, “(Eurovision Şarkı Yarışması'nda) soykırımcı bir devlete sahne verilmesini desteklemiyorum. Biz ev sahipliği yapıyoruz ancak buna tolerans göstermeyeceğim. Şehirde soykırımcı bir ülkenin olmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı. Marta, polisle yaşadıkları diyaloğu da aktararak, “Sadece Filistin bayrağıyla orada duruyordum. Hemen buradan ayrılmazsam 5 gün boyunca bu alana girmemi engelleyeceklerini söylediler” dedi.

Başka bir aktivist olan Otto ise, “Aktif bir soykırım yapan, 50 binden fazla insanı öldüren bir hükümete propaganda yapılmasına izin vermek korkunç bir suç” şeklinde konuştu. Otto, Filistin özgürlüğü için savaşacaklarını vurgulayarak, “İsrail'in propagandalarını yayabileceği bir alan kalmayacak” dedi.

Basel'deki 69. Eurovision Şarkı Yarışması, 13-17 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor. Yarışmada, İsrail'i temsil eden Yuval Raphael, bu akşam "New Day Will Rise" adlı şarkısıyla finale kalmak için yarışacak. Bu durum, organizatörler EBU tarafından eleştiriliyor. 2022 yılından bu yana Rusya'nın yarışmadan men edilmesine rağmen, böyle bir kararın İsrail için alınmaması, eleştirilerle karşılaşıyor.

Ayrıca, Basel'deki Eurovision açılış törenine yönelik İsrail karşıtı protestolar dikkate değerdi. 11 Mayıs'ta gerçekleştirilen açılışta, binlerce kişi Filistin bayraklarıyla toplanarak İsrail'in yarışmadan çıkarılmasını istedi. Katılımcılar, bu süreçte geleneksel tramvaylarla Eurovision köyüne geçti.

İsviçre’nin Basel kentinde 69’uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması alanına Filistin bayraklarıyla gelen ve İsrail’in yarışmaya katılmasını protesto eden aktivistler, güvenlik güçlerinin uyarısının ardından alandan ayrılmak zorunda kaldı. Basel'de yarışmanın yapıldığı alana Filistin bayrağıyla gelen şehir sakini Marta ve Otto isimli aktivistler, alandan ayrılmadan önce AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İsviçre’nin Basel kentinde 69’uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması alanına Filistin bayraklarıyla gelen ve İsrail’in yarışmaya katılmasını protesto eden aktivistler, güvenlik güçlerinin uyarısının ardından alandan ayrılmak zorunda kaldı. Basel'de yarışmanın yapıldığı alana Filistin bayrağıyla gelen şehir sakini Marta ve Otto isimli aktivistler, alandan ayrılmadan önce AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.