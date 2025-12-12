DOLAR
42,68 -0,24%
EURO
50,16 -0,02%
ALTIN
5.892,23 -0,69%
BITCOIN
3.855.494,4 1,34%

Başiskele'de 'Gönüllülük ve Gazze' Söyleşisi — Sumud Filosu ve KADEM

Başiskele'de düzenlenen söyleşide Sumud Filosu gönüllüsü Semanur Sönmez Yaman, Gazze'deki insani dramı, gönüllülüğü ve boykot çağrısını anlattı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 20:25
Başiskele'de 'Gönüllülük ve Gazze' Söyleşisi — Sumud Filosu ve KADEM

Başiskele'de 'Gönüllülük ve Gazze' Söyleşisi

Başiskele Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kocaeli Temsilciliği iş birliğinde, 'Kitaphane'de gerçekleştirilen Gönüllülük ve Gazze Söyleşisine gazeteci Semanur Sönmez Yaman konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşide öne çıkanlar

Sumud Filosu gönüllüsü olan Yaman, Gazze'de uygulanan abluka, sivil hedeflere yönelik saldırılar ve özellikle kadın ile çocukların maruz kaldığı zorlu yaşam koşullarını katılımcılarla paylaştı.

Yaman, Filistin halkının direniş ruhuna dikkat çekerek Sumud Filosu'nun bölgeye sadece insani yardım ulaştırmayı değil, aynı zamanda Filistinlilere umut olmak ve dünya genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Programda Yaman, ayrıca İsrail menşeli ürünlere yönelik boykotun kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Etkinlikte konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ise Türkiye'nin Filistin meselesindeki kararlı duruşuna dikkati çekti.

Katılımcılar

Etkinliğe KADEM Kocaeli Temsilcisi Asuman Sert, Başkan Yasin Özlü'nün eşi Öznur Özlü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞİSKELE'DE DÜZENLENEN SÖYLEŞİDE, İSRAİL'İN SALDIRILARI ALTINDAKİ GAZZE'DE YAŞANAN İNSANİ DRAM VE...

BAŞİSKELE'DE DÜZENLENEN SÖYLEŞİDE, İSRAİL'İN SALDIRILARI ALTINDAKİ GAZZE'DE YAŞANAN İNSANİ DRAM VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI ELE ALINDI.

BAŞİSKELE'DE DÜZENLENEN SÖYLEŞİDE, İSRAİL'İN SALDIRILARI ALTINDAKİ GAZZE'DE YAŞANAN İNSANİ DRAM VE...

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB: SDG'nin Zaman Kazanma Çabaları Boşa Çıkıyor — Entegrasyon Tek Çare
2
Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye ile Kalıcı Huzur ve Güven
3
Mahmut Arslan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan sağlıklı asgari ücret çıkmaz
4
Gürcistan’da Yakalanan Cinayet Zanlısı Tutuklandı: Samsun 2023 Vakasında Yeni Gelişme
5
Çamlıdere'de 4 Araç Kundaklandı: O Anlar Güvenlik Kamerasında
6
Şanlıurfa'ya 50 bin metrekarelik Maşuk Kent Parkı
7
Bakan Uraloğlu, Bursa'daki Yangın Bölgesini Havadan İnceledi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?