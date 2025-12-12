Başiskele'de 'Gönüllülük ve Gazze' Söyleşisi — Sumud Filosu ve KADEM

Başiskele'de 'Gönüllülük ve Gazze' Söyleşisi

Başiskele Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kocaeli Temsilciliği iş birliğinde, 'Kitaphane'de gerçekleştirilen Gönüllülük ve Gazze Söyleşisine gazeteci Semanur Sönmez Yaman konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşide öne çıkanlar

Sumud Filosu gönüllüsü olan Yaman, Gazze'de uygulanan abluka, sivil hedeflere yönelik saldırılar ve özellikle kadın ile çocukların maruz kaldığı zorlu yaşam koşullarını katılımcılarla paylaştı.

Yaman, Filistin halkının direniş ruhuna dikkat çekerek Sumud Filosu'nun bölgeye sadece insani yardım ulaştırmayı değil, aynı zamanda Filistinlilere umut olmak ve dünya genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Programda Yaman, ayrıca İsrail menşeli ürünlere yönelik boykotun kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Etkinlikte konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ise Türkiye'nin Filistin meselesindeki kararlı duruşuna dikkati çekti.

Katılımcılar

Etkinliğe KADEM Kocaeli Temsilcisi Asuman Sert, Başkan Yasin Özlü'nün eşi Öznur Özlü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

