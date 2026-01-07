Başiskele'de Kitaphane Kapasitesi Artırıldı: Oturma 274'e Çıktı

Başiskele'de Kitaphane Kapasitesi Artırıldı

Üçüncü kat açıldı, öğrenci ve kitapseverlere daha geniş okuma alanı

Başiskele Belediyesi, ilçedeki ilk halk kütüphanesi olan Kitaphane'de kapasite artırımına gitti.

Öğrencilerin ve kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kütüphane binasında fiziki iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında binanın üçüncü katı da vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yapılan düzenlemeyle kütüphaneye 102 kişilik ilave alan kazandırıldı. Böylece oturma kapasitesi 172'den 274'e çıkarılarak vatandaşlara daha geniş bir ortamda okuma ve araştırma yapma imkanı sağlandı.

Fiziki kapasite artışının yanı sıra kitap envanteri de zenginleştirildi. Kitaphane'deki kitap sayısı 22 bin 200'e yükseldi. İlçe genelindeki gençlik merkezlerinde bulunan kütüphane bölümleriyle birlikte belediye bünyesindeki toplam kitap sayısı, 2025 yılı sonu itibarıyla 35 bin 635'e ulaştı.

Öte yandan, belediyenin dijital kütüphane uygulaması da okurlara hizmet vermeye devam ediyor. Dijital platformda yer alan 26 bin 320 e-kitap arşivi sayesinde vatandaşlar, elektronik ortamda da kaynaklara erişim sağlayabiliyor.

