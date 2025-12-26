Başiskele’de Kitaphane Söyleşisinde Çobankale Kazıları Anlatıldı
Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen "Kitaphane Kültür Söyleşileri" programında, Çobankale kazı çalışmaları ve bölgenin tarihi ele alındı.
Söyleşinin Konuğu: Prof. Dr. Selçuk Seçkin
Etkinlik, tarihçi yazar Volkan Şenel’in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Programa konuk olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Çobankale Kazı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Seçkin, "Tarihin Dönüm Noktası: Çobankale" başlıklı söyleşisinde kazı çalışmalarındaki son durum, bulgular ve kalenin stratejik önemi hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Programa Katılanlar
Programa İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Arif Başkan ve vatandaşlar katıldı.
