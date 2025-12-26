DOLAR
Başiskele’de Kitaphane Söyleşisinde Çobankale Kazıları Anlatıldı

Başiskele'deki Kitaphane Söyleşileri'nde Prof. Dr. Selçuk Seçkin, Çobankale kazılarının son durumunu ve kalenin stratejik önemini anlattı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:36
Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen "Kitaphane Kültür Söyleşileri" programında, Çobankale kazı çalışmaları ve bölgenin tarihi ele alındı.

Söyleşinin Konuğu: Prof. Dr. Selçuk Seçkin

Etkinlik, tarihçi yazar Volkan Şenel’in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Programa konuk olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Çobankale Kazı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Seçkin, "Tarihin Dönüm Noktası: Çobankale" başlıklı söyleşisinde kazı çalışmalarındaki son durum, bulgular ve kalenin stratejik önemi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programa Katılanlar

Programa İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Arif Başkan ve vatandaşlar katıldı.

