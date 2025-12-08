DOLAR
Başkan Akın’dan İİhlas Muhabiri Suat Salgın’a geçmiş olsun ziyareti

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Betül Akın, bacağı kırılan İİhlas Muhabiri Suat Salgın’ı evinde ziyaret etti; Salgın ameliyat öncesi destekleri için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:05
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Betül Akın, yere düşüp bacağı kırılan İİhlas Haber Ajansı Ayvalık Muhabiri Suat Salgın’ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin detayları

Akın, beraberinde ilçe yöneticisi Aytül Hoşbakan ve Zeynep Dizdar ile birlikte Salgın’ın evine giderek, lise yıllarından arkadaş olduğu gazeteciyi kötü günlerinde yalnız bırakmadı. Ziyarette Ayvalık’ın gündemine ilişkin samimi sohbetler gerçekleşti.

Salgın’dan teşekkür

Ziyaretin ardından sosyal medyadan açıklama yapan Gazeteci Suat Salgın, hatırlanmanın kendisi için son derece güzel bir duygu olduğunu belirtti. Salgın, okul arkadaşı olan Başkan Betül Akın başta olmak üzere telefonla ulaşan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Eşref Uslu’nun yakın ilgisi için memnuniyetini ifade etti.

Salgın, önümüzdeki günlerde yapılacak ameliyat öncesinde kendisine sunulan moral ve motivasyon desteği nedeniyle Akın ve Aydemir’e teşekkür etti.

