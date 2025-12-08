Başkan Akın’dan İİhlas Muhabiri Suat Salgın’a geçmiş olsun ziyareti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Betül Akın, yere düşüp bacağı kırılan İİhlas Haber Ajansı Ayvalık Muhabiri Suat Salgın’ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin detayları

Akın, beraberinde ilçe yöneticisi Aytül Hoşbakan ve Zeynep Dizdar ile birlikte Salgın’ın evine giderek, lise yıllarından arkadaş olduğu gazeteciyi kötü günlerinde yalnız bırakmadı. Ziyarette Ayvalık’ın gündemine ilişkin samimi sohbetler gerçekleşti.

Salgın’dan teşekkür

Ziyaretin ardından sosyal medyadan açıklama yapan Gazeteci Suat Salgın, hatırlanmanın kendisi için son derece güzel bir duygu olduğunu belirtti. Salgın, okul arkadaşı olan Başkan Betül Akın başta olmak üzere telefonla ulaşan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Eşref Uslu’nun yakın ilgisi için memnuniyetini ifade etti.

Salgın, önümüzdeki günlerde yapılacak ameliyat öncesinde kendisine sunulan moral ve motivasyon desteği nedeniyle Akın ve Aydemir’e teşekkür etti.

AK PARTİLİ AKIN’DAN GAZETECİ SALGIN’A GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ