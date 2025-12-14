Başkan Alemdar: Sakarya’yı Geleceğin Model Şehirleri Arasına Taşıyacağız — Erasmus+ Katılımcıları Ağırlandı

Başkan Alemdar: Sakarya’yı Geleceğin Model Şehirleri Arasına Taşıyacağız

Gençsen Kulübü Derneği koordinasyonunda ve Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle düzenlenen Erasmus+ Gençlik Çalışanları Hareketliliği Eğitim Kursu, 17 ülkeden genç katılımcıyı Sakarya'da buluşturdu. Etkinlik kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar misafirleri ağırlayarak kentin projeleri ve vizyonu hakkında bilgi verdi.

Programa Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin ve Gençsen Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hakan Dulkadiroğlu da katıldı.

Yerel değerler ve akıllı şehircilik vurgusu

Başkan Alemdar, gençlerin Sakarya’ya dair sorularını yanıtlarken, projelerde "en iyisi ve en fizibil olanı" hedeflediklerini belirtti. Şehir vizyonunu şu sözlerle özetledi:

"Yerel değerlerimizi koruyarak, sürdürülebilir ulaşım, sosyal destekler, akıllı şehircilik uygulamaları, yatırım ve hizmetlerle Sakarya’mızı geleceğin model şehirlerinden biri haline taşımak için gayretle çalışıyoruz. Şehrimizde sürdürülebilir ulaşımı güçlendiren projelerden akıllı şehir uygulamalarına, sosyal belediyeciliği önceleyen destek programlarından çevre dostu yatırımlara kadar tüm çalışmalarımızı en güzel haliyle şehrimize kazandırıyoruz"

"Dünyanın kardeşliğe ihtiyacı var"

Konuşmasında küresel meselelere de değinen Başkan Alemdar, barış ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak gençlere şu mesajı iletti:

"Savaşların, sömürünün son bulduğu, kadınların ve çocukların hayatını kaybetmediği bir dünya hepimizin ortak hayalidir. Sizlerin bu etkinlikler aracılığıyla ülkelerinize taşıyacağı kardeşlik duygusu, bu hayalin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır"

Gençlerden Sakarya’ya tam not

Programda söz alan Doç. Dr. Hakan Dulkadiroğlu, Sakarya’yı beğendiklerini ve kentteki proje ile yatırımları yakından inceleme fırsatı bulduklarını belirterek, misafirperverlikleri için Başkan Alemdar ve ekibine teşekkür etti.

BAŞKAN ALEMDAR ‘’SAKARYA’YI GELECEĞİN MODEL ŞEHİRLERİNDEN BİRİ HALİNE TAŞIMAK İÇİN GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ"