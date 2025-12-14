DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.794.282,06 1,34%

Başkan Alemdar: Sakarya’yı Geleceğin Model Şehirleri Arasına Taşıyacağız — Erasmus+ Katılımcıları Ağırlandı

Erasmus+ kursu kapsamında 17 ülkeden gelen gençleri ağırlayan Başkan Yusuf Alemdar, Sakarya'yı sürdürülebilir ulaşım ve akıllı şehir uygulamalarıyla model şehir haline getirme hedefini paylaştı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 17:20
Başkan Alemdar: Sakarya’yı Geleceğin Model Şehirleri Arasına Taşıyacağız — Erasmus+ Katılımcıları Ağırlandı

Başkan Alemdar: Sakarya’yı Geleceğin Model Şehirleri Arasına Taşıyacağız

Gençsen Kulübü Derneği koordinasyonunda ve Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle düzenlenen Erasmus+ Gençlik Çalışanları Hareketliliği Eğitim Kursu, 17 ülkeden genç katılımcıyı Sakarya'da buluşturdu. Etkinlik kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar misafirleri ağırlayarak kentin projeleri ve vizyonu hakkında bilgi verdi.

Programa Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin ve Gençsen Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hakan Dulkadiroğlu da katıldı.

Yerel değerler ve akıllı şehircilik vurgusu

Başkan Alemdar, gençlerin Sakarya’ya dair sorularını yanıtlarken, projelerde "en iyisi ve en fizibil olanı" hedeflediklerini belirtti. Şehir vizyonunu şu sözlerle özetledi:

"Yerel değerlerimizi koruyarak, sürdürülebilir ulaşım, sosyal destekler, akıllı şehircilik uygulamaları, yatırım ve hizmetlerle Sakarya’mızı geleceğin model şehirlerinden biri haline taşımak için gayretle çalışıyoruz. Şehrimizde sürdürülebilir ulaşımı güçlendiren projelerden akıllı şehir uygulamalarına, sosyal belediyeciliği önceleyen destek programlarından çevre dostu yatırımlara kadar tüm çalışmalarımızı en güzel haliyle şehrimize kazandırıyoruz"

"Dünyanın kardeşliğe ihtiyacı var"

Konuşmasında küresel meselelere de değinen Başkan Alemdar, barış ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak gençlere şu mesajı iletti:

"Savaşların, sömürünün son bulduğu, kadınların ve çocukların hayatını kaybetmediği bir dünya hepimizin ortak hayalidir. Sizlerin bu etkinlikler aracılığıyla ülkelerinize taşıyacağı kardeşlik duygusu, bu hayalin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır"

Gençlerden Sakarya’ya tam not

Programda söz alan Doç. Dr. Hakan Dulkadiroğlu, Sakarya’yı beğendiklerini ve kentteki proje ile yatırımları yakından inceleme fırsatı bulduklarını belirterek, misafirperverlikleri için Başkan Alemdar ve ekibine teşekkür etti.

BAŞKAN ALEMDAR ‘’SAKARYA’YI GELECEĞİN MODEL ŞEHİRLERİNDEN BİRİ HALİNE TAŞIMAK İÇİN GAYRETLE...

BAŞKAN ALEMDAR ‘’SAKARYA’YI GELECEĞİN MODEL ŞEHİRLERİNDEN BİRİ HALİNE TAŞIMAK İÇİN GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ"

BAŞKAN ALEMDAR ‘’SAKARYA’YI GELECEĞİN MODEL ŞEHİRLERİNDEN BİRİ HALİNE TAŞIMAK İÇİN GAYRETLE...

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Polonyalı Erasmus Öğrencisi Martyna Kaminska Adana'da Müslüman Oldu
2
İngiliz Heyetten Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Ziyaret
3
Iğdır'da 06 plakalı araçta 12 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı
4
Kastamonu Taşköprü'de 2 Katlı Ev Alev Alev Yandı
5
Denizli'de İkiler Otomotiv Filtre Fabrikasında Büyük Yangın
6
İstanbul Emniyeti'nden Motosikletli Suç Örgütlerine Operasyon: 10 Gözaltı
7
Kastamonu'da Çalıntı Araçla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama