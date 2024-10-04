Başkan Biden, Helene Kasırgası'nın Vurduğu Florida ve Georgia'yı Ziyaret Etti

Başkan Biden Kasırga Sonrası Ziyaret Gerçekleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Helene Kasırgası'nın etkilediği Florida ve Georgia eyaletlerine ziyaret düzenleyerek, felaketten etkilenen bölgeleri inceledi. Biden, ziyaret sırasında kasırgadan zarar gören insanlarla bir araya gelerek onların yanında olduğunu ifade etti.

Mağdurlarla Birlikte Yas Tuttu

Georgia'nın Ray City şehrine yaptığı ziyarette mağdurların yaşadığı zorluklara dikkat çeken Biden, "Sizi görüyorum, sizinle yas tutuyorum ve söz veriyorum arkanızda olacağım," şeklinde konuştu. Başkan, kasırga sonrası yaşamı normalleştirmek için çabaların süreceğini vurguladı.

Kasırga Hakkında Kısa Bilgilendirme

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, sadece bir hafta önce Helene Kasırgası'nın Florida'nın kuzeybatı kıyılarını saatte 225 kilometre hızla vurduğunu bildirmişti. Kasırga kısa süre içinde Georgia, Virginia, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına aldı. Florida'da 1,2 milyondan fazla, Georgia'da 1 milyon, Güney Carolina'da 1,3 milyon ve Kuzey Carolina'da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Federal Yardım Talimatı

Başkan Biden, Florida ve Kuzey Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan olumsuz etkilenenler için federal yardım talimatı verdi. Kasırga nedeniyle yaşanan şiddetli rüzgar ve su baskınları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 200'e kadar ulaştığı bildirildi.