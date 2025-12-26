Başkan Bilal Özdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u 89. Vefat Yılında Andı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89’uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özdoğan, Ersoy’un fikirleri, duruşu ve kaleme aldığı eserlerin milletimizin bağımsızlık iradesine yön verdiğini vurguladı. Mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, inancını, ahlakını ve vatan sevgisini hayatının merkezine koymuş; zor zamanlardan geçen aziz milletimize umut olmuş, cesaret vermiş müstesna bir şahsiyettir. Kaleme aldığı İstiklal Marşı, milletimizin bağımsızlık kararlılığının, hürriyet aşkının ve sarsılmaz iradesinin kelimelere dökülmüş halidir."

"Mehmet Akif Ersoy bir neslin değil, bir milletin vicdanıdır"

Ersoy’un bir edebiyatçıdan ziyade Türk milletinin sesi ve vicdanı olduğuna dikkat çeken Başkan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Mehmet Akif Ersoy; zor şartlar altında dahi doğruluktan, adaletten ve hakikatten taviz vermeyen bir dava insanıdır. Onun eserlerini anlamak; birlik, beraberlik ve bağımsızlık bilincini diri tutmak demektir. Bu büyük mirası gelecek nesillere aktarmak, tarihimize ve değerlerimize karşı sorumluluğumuzdur."

Başkan Özdoğan, Mehmet Akif Ersoy’un fikirleri ve duruşunun Milli Mücadele ruhunun temel taşlarından biri olduğunu belirterek, milletimizin onu her daim saygı ve minnetle yâd edeceğini ifade etti.

Mesajını şu ifadelerle tamamladı: "Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, Milli Mücadele’mizin kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

