Başkan Büyükkılıç Erciyes’te: Turizmin Zirvesinde İki Gün

Dr. Memduh Büyükkılıç, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasındaki Erciyes’i iki gün ziyaret ederek ziyaretçilerle buluştu ve teknik inceleme yaptı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:35
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:35
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, art arda 2 gün dünyaca ünlü hale gelen, dünyadaki en iyi 25 kayak merkezi arasında Türkiye’den yer alan tek merkez olan Erciyes'i ziyaret etti. Ziyarette hem ziyaretçilerle buluştu hem de teknik incelemelerde bulundu.

Erciyes Kayak Merkezi, toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 19 mekanik tesis ve 41 farklı pist ile Türkiye’nin en büyük ve en donanımlı kayak merkezlerinden biri olarak sezon içinde 1 milyon ziyaretçiye ulaşıyor. Hafta sonu zirvede yaptığı ziyarette Başkan Büyükkılıç; Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle görüşüp sohbet etti, fotoğraf çekindi ve taleplerini dinledi. Konuklara "Hoş geldiniz" diye seslenen Başkan, rastladığı her ziyaretçi ile tanışıp nereden geldiğini sordu; ziyaretçiler Büyükkılıç’ın ev sahipliğinden memnuniyetlerini belirterek teşekkür etti.

Teknik İnceleme

Teleferiklerin ve mekanik tesislerin bakım onarım merkezini de gezen Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Erciyes bizim için sadece bir kayak merkezi değil, şehrimizin vitrini. Bu anlayışla teleferik sistemlerimiz, istasyonlarımızın teknik altyapısı, taşıma kapasiteleri ve bakım süreçleriyle ilgili tüm detayları Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanımız Zafer Akşehirlioğlu’ndan kapsamlı şekilde aldık. Sizlerin güvenliği ve konforu için çalışıyor, Erciyes’i her geçen gün daha iyi hale getirmek için gayret gösteriyoruz"

Başkan Büyükkılıç ayrıca Erciyes’te tatil yapan ünlü oyuncu Görkem Sevindik ile de bir araya geldi. Büyükkılıç, buluşma hakkında, "Sevilen dizi Eşref Rüya’nın Kadir’i ile Erciyes’te karşılaştık. Oynadığı karakterlere farklı bir hava katan Görkem Sevindik kardeşime kariyerinde başarılar ve Erciyes’te iyi tatiller diliyorum" dedi.

Ziyaret sırasında Başkan Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ve Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da eşlik etti.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

