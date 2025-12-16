DOLAR
Başkan Büyükkılıç Kartal Kavşağı Altyapı Çalışmalarını Tacettinveli'de İnceledi

Dr. Memduh Büyükkılıç, Tacettinveli Mahallesi'nde Kartal Kavşağı altyapı çalışmalarını inceledi; içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları döşeniyor, Şubat'ta yer teslimi yapılacak.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:08
Başkan Büyükkılıç Kartal Kavşağı Altyapı Çalışmalarını Tacettinveli'de İnceledi

Yerinde denetim: Su, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı altyapı çalışmaları kapsamında Tacettinveli Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükkılıç, kentin dört bir yanında sürdürülen ulaşım projelerinin altyapı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Her türlü altyapı çalışmalarını bir an evvel bitirip yer teslimi yaparak Kartal Kavşağı’mızın yapımına başlamış olacağız" dedi.

Etap etap ilerleyen çalışmalarda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu borularının döşenmeye devam ettiği kaydedildi. Büyükkılıç, projenin sonraki süreçlerinde olası sorunları önleyecek tedbirlerin plan ve program dahilinde alındığını vurguladı.

Şubat ayında yer teslimi yapılacağı duyuruldu. Büyükkılıç, "Her türlü altyapı çalışmalarını bir an evvel bitirip, daha sonraki süreçte de Şubat ayında yer teslimi yaparak Kartal Kavşağı’mızın yapımına başlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Farklı noktalardaki Talas Bulvarı, Hatıroğlu Camii önü ve Tacettinveli Mahallesindeki çalışmaların tamamının Kartal Kavşağı için gerçekleştirilen altyapı faaliyetleri olduğunu belirten Başkan, yüklenici firma yetkililerine teşekkür etti.

