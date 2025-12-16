Başkan Büyükkılıç Kartal Kavşağı Altyapı Çalışmalarını Tacettinveli'de İnceledi

Yerinde denetim: Su, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı altyapı çalışmaları kapsamında Tacettinveli Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükkılıç, kentin dört bir yanında sürdürülen ulaşım projelerinin altyapı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Her türlü altyapı çalışmalarını bir an evvel bitirip yer teslimi yaparak Kartal Kavşağı’mızın yapımına başlamış olacağız" dedi.

Etap etap ilerleyen çalışmalarda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu borularının döşenmeye devam ettiği kaydedildi. Büyükkılıç, projenin sonraki süreçlerinde olası sorunları önleyecek tedbirlerin plan ve program dahilinde alındığını vurguladı.

Şubat ayında yer teslimi yapılacağı duyuruldu. Büyükkılıç, "Her türlü altyapı çalışmalarını bir an evvel bitirip, daha sonraki süreçte de Şubat ayında yer teslimi yaparak Kartal Kavşağı’mızın yapımına başlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Farklı noktalardaki Talas Bulvarı, Hatıroğlu Camii önü ve Tacettinveli Mahallesindeki çalışmaların tamamının Kartal Kavşağı için gerçekleştirilen altyapı faaliyetleri olduğunu belirten Başkan, yüklenici firma yetkililerine teşekkür etti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; KARTAL KAVŞAĞI ALTYAPI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, TACETTİNVELİ MAHALLESİ’NDEKİ FAALİYETLERE YÖNELİK İNCELEMESİNDE, "HER TÜRLÜ ALTYAPI ÇALIŞMALARINI BİR AN EVVEL BİTİRİP YER TESLİMİ YAPARAK KARTAL KAVŞAĞI’MIZIN YAPIMINA BAŞLAMIŞ OLACAĞIZ" DEDİ.