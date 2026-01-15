Başkan Çerçioğlu: Aydın’a Daha Fazla Yatırım ve Hizmet

Başkan Özlem Çerçioğlu, ilçe başkanları ve parti yöneticileriyle Aydın genelindeki yatırımları değerlendirip eşit hizmet ve hızlı uygulama taahhüdünde bulundu.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 19:28
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 19:28
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileriyle bir araya gelerek Aydın genelinde hayata geçirilmesi planlanan yatırımları değerlendirdi.

Toplantının gündemi

Başkan Çerçioğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda ilçelerin mevcut ihtiyaçları, devam eden projeler ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan yatırımlar ayrıntılarıyla ele alındı. Altyapıdan üstyapıya, sosyal projelerden kırsal kalkınmaya kadar birçok başlıkta görüş alışverişi yapıldı. Çerçioğlu, Aydın'ın tüm ilçelerine eşit ve adil hizmet anlayışı ile yaklaşıldığını vurgulayarak, planlanan yatırımların en kısa sürede hayata geçirilmesi için koordinasyon içinde çalıştıklarını ifade etti.

Kararlılık ve iş birliği

Kent genelinde hizmet çıtasını yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Çerçioğlu, 'Aydın'ı daha fazla hizmet ve yatırımla buluşturacağız' sözleriyle kararlılık mesajı verdi. İlçe belediye başkanları da Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu çalışmanın önemine dikkat çekerek, yapılacak yatırımların vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayacağını kaydetti.

Katılımcılar

Toplantıya; AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ve il yöneticilerinin yanı sıra Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez katıldı.

