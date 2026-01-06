Vali Eldivan'dan Nalbantçılar ve Semerciler Caddesi'nde Esnaf Ziyareti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Nalbantçılar ve Semerciler Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi, talepleri dinledi ve vatandaşlarla görüştü.

Esnafın talepleri dinlendi, vatandaşlarla sohbet edildi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Nalbantçılar ve Semerciler Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyaret sırasında Vali Eldivan, esnafın talep ve önerilerini dinledi ve not aldı.

Cadde üzerindeki vatandaşlarla da sohbet eden Vali Eldivan, kendisine iletilen görüşleri kayda geçirdi.

Ziyaretin, esnaf ve vatandaşlarla karşılıklı istişareye katkı sağladığı belirtildi.

