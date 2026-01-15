Miraç Kandili'nde Eyüpsultan Camii'ne Akın: İstanbul'da Dualar

İstanbul'da Miraç Kandili'nde Eyüpsultan Camii'ne akın eden vatandaşlar namaz kıldı, Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti ve dünya için dua etti.