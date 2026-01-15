Miraç Kandili'nde Eyüpsultan Camii'ne Akın: İstanbul'da Dualar

İstanbul'da Miraç Kandili'nde Eyüpsultan Camii'ne akın eden vatandaşlar namaz kıldı, Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti ve dünya için dua etti.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 20:21
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 20:25
İstanbul'da maneviyat dolu gece

İstanbul’da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar Eyüpsultan Camii’ne akın etti.

Miraç Kandili’ni Eyüpsultan’ın manevi atmosferinde idrak etmek isteyen Müslümanlar, Eyüpsultan Camii’nde namazlarını kıldıktan sonra Eyüp Sultan Hazretleri’nin türbesini ziyaret etti.

Akşam namazı sonrası camide dualar edilirken, geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için de dua etti.

