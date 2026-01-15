Miraç Kandili'nde Eyüpsultan Camii'ne Akın: İstanbul'da Dualar

Miraç Kandili'nde Eyüpsultan Camii'ne Akın
İstanbul'da maneviyat dolu gece
İstanbul’da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar Eyüpsultan Camii’ne akın etti.
Miraç Kandili’ni Eyüpsultan’ın manevi atmosferinde idrak etmek isteyen Müslümanlar, Eyüpsultan Camii’nde namazlarını kıldıktan sonra Eyüp Sultan Hazretleri’nin türbesini ziyaret etti.
Akşam namazı sonrası camide dualar edilirken, geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için de dua etti.
İSTANBUL’DA MİRAÇ KANDİLİ DOLAYISIYLA VATANDAŞLAR EYÜP SULTAN CAMİİ’NE AKIN ETTİ.