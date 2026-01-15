MHP'li Özdemir: ÖTV Teşvikiyle 45 Milyar Lira Ek Kaynak Hedefi

MHP Genel Başkanvekili İsmail Özdemir, TBMM’ye sundukları ÖTV teşviki teklifinin 2026'da bütçeye 45 milyar liradan fazla katkı sağlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 19:19
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 20:12
Teklif trafik güvenliği, çevre ve ekonomi hedefleriyle TBMM'de

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'ye sundukları kanun teklifinin amaçlarını ve beklenen etkilerini paylaştı.

Özdemir paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "TBMM’ye sunduğumuz ve 2000 yılı öncesinde trafiğe kayıtlı araçların yerli üretim araçlarla yenilenmesini öngören kanun teklifimizle trafik güvenliğinin pekiştirilmesi, çevreci araçların teşvik edilerek kullanımının yaygınlaştırılması, ekonomik gelişmelere pozitif yönde katkı sağlanması hedeflerimizi ortaya koymuştuk."

Özdemir, bazı kamu kuruluşlarının teklife olumlu baktığını, ancak ÖTV konusunda kayıp endişesi taşıdıklarını belirtti ve bu endişelerin yersiz olduğunu vurguladı. Paylaşımında, ÖTV teşviki sağlanması halinde bir kayıp oluşmayacağını, aksine özellikle MTV gelirlerindeki yüksek artış sayesinde merkezi bütçeye olumlu katkı sağlanacağını ifade etti.

Teklifin yasalaşması halinde 2026 yılı içerisinde merkezi bütçeye 45 milyar liradan fazla ilave kaynak sağlanacağının öngörüldüğünü belirten Özdemir, iç pazarın canlanmasıyla otomotiv sektörü ve bağlı sektörlerde ek istihdam da oluşabileceğini kaydetti.

Son olarak Özdemir, vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sundukları kanun teklifinin kabul edilerek yürürlüğe girmesi için gayretle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

