Başkan Doğan: Samsun'da Kentsel Dönüşümü Vatandaşla Birlikte Yönetiyoruz

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşlarla doğrudan iletişimi güçlendirmek amacıyla kurulan Kentsel Dönüşüm Ofisleri'nin aktif şekilde hizmet verdiğini açıkladı. Doğan, sürecin yerinde dönüşüm ve katılımcı yönetim anlayışıyla yürütüldüğünü vurguladı.

Kentsel Dönüşüm Ofislerinin Konumları

Kadıköy, Anadolu, Zeytinlik ve Kökçüoğlu Mahalleleri için Barış Bulvarı üzerindeki Kentsel Dönüşüm Ofisi vatandaşlara hizmet veriyor. Doğan, Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki dönüşüm çalışmaları kapsamındaysa Canik ilçesi Yenimahalle Çarşamba Caddesi'nde bulunan Kentsel Dönüşüm Ofisi'nin süreci yürüttüğünü belirtti.

"Kentsel Dönüşüm Ofislerimiz ile dönüşüm sürecinde hemşehrilerimizle iletişim köprüsü kuruyoruz. Kadıköy, Anadolu, Zeytinlik ve Kökçüoğlu Mahallelerinde gerçekleşecek kentsel dönüşüm çalışmaları için Barış Bulvarı üzerindeki Kentsel Dönüşüm Ofisimiz; Gülsan Sanayi Sitesi’nde gerçekleşecek Kentsel Dönüşüm çalışmaları için ise Canik, Yenimahalle Çarşamba Caddesi’nde bulunan Kentsel Dönüşüm Ofisimiz vatandaşlarımıza hizmet sunuyor. Yerinde dönüşüm, katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ediyor; ‘vatandaşımıza rağmen değil, vatandaşımızla birlikte’ süreci yönetiyoruz" dedi.

Doğan, kentsel dönüşümün yalnızca fiziksel bir yenileme olmadığını, aynı zamanda sosyal bir süreç olduğunu belirterek, süreç boyunca vatandaşla iletişim ve katılımcılığı önceliklendirdiklerini ifade etti.

