Başkan İhsan Kurnaz: İlkadım’ı Ortak Akılla Yönetiyoruz

Başkan Kurnaz İlyasköy Mahallesi esnafıyla buluştu

Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlyasköy Mahallesi esnafıyla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Ziyaretlerde iş yerlerini tek tek gezen Kurnaz, mahalle sakinlerinin beklenti ve önerilerini aldı ve güçlü iletişimin ilçenin gelişimindeki önemine dikkat çekti.

"İstişareden güç doğuyor"

Kurnaz, esnaf buluşmalarının yol gösterici olduğunu vurgulayarak, ilçe ekonomisinin temel dinamikleri arasında yer alan esnafla kurulan diyalogun İlkadım’a değer kattığını belirtti. Ziyaretlerden çıkan her fikrin kıymetli olduğunu söyleyen Başkan Kurnaz, sahadan gelen taleplerin belediyecilik hizmetlerinin şekillenmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

"Birlikte konuşuyor, birlikte yönetiyoruz"

Başkan Kurnaz, İlkadım’da yaşayan her kesimin daha yaşanabilir, konforlu ve güvenli bir kent hedefi için katkı sunduğunu belirterek, güçlü iletişim sayesinde vatandaşların görüşlerini doğrudan iletebildiğini aktardı. Kurnaz, birlik ve beraberlik anlayışıyla hareket ederek esnafla kurulan yakın temasın ilçeyi daha iyi bir noktaya taşıyacağına işaret etti ve "İlkadım’ı ortak akılla yönetiyoruz" mesajını yineledi.

