Başkan Kul: Terme'yi Karadeniz'in Cazibe Merkezi Yapacak 30 Bin m² Sosyal Tesis

Başkan Kul: "Terme’yi Karadeniz’in en önemli cazibe merkezleri yapacağız"

30 bin metrekarelik sosyal tesis için imzalar atıldı, çalışmalar kısa sürede başlayacak

Samsun’un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçenin sosyal hayatını ve turizm potansiyelini yükseltecek kapsamlı bir projenin başlatıldığını duyurdu. Toplam 30 bin metrekarelik alanda kurulacak tesis, bölgenin çekim gücünü artırmayı hedefliyor.

Proje, Terme Yalı Mahallesi Konaklamalı Orman Parkı İşletmeciliği Sözleşmesi kapsamında hayata geçirilecek. Tesis için 20 yıl süreli kira sözleşmesi imzalandı ve kısa süre içinde çalışmalara başlanacağı bildirildi.

Yatırım, her yaştan vatandaşın sosyal, kültürel ve spor ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandı. Doğayla iç içe tasarlanacak alanlarda piknik alanları, yürüyüş ve seyir alanları ile manzara izleme noktaları yer alacak.

Proje ayrıca gençler ve spor meraklıları için bisiklet ve voleybol alanları gibi sportif imkanlar sunacak. Tesis içinde karavan kamp alanı, yöresel ürün satış noktaları, kır kahvesi ve kır lokantası gibi sosyal donatılar bulunacak; böylece dinlenme, spor, eğlence ve sosyal buluşmalar bir arada sağlanacak.

Başkan Kul projenin bölge için stratejik önemine dikkat çekerek, "Termemizde uzun süredir ihtiyaç olduğu görülen bir sosyal alan projesini başlatıyoruz. Buraya kazandıracağımız tesis, hem ailelerin hem de gençlerin güven içinde vakit geçirebileceği bir buluşma merkezi olacak. Öncelikli hedefimiz; halkımızın nefes alabileceği ve huzurlu zaman geçirebileceği mekanlar oluşturmaktır. Hemşehrilerimizin sosyal hayatına dokunan projeleri çok önemsiyoruz. Sosyal tesisimiz geniş kullanım alanları ile inşallah çok yönlü aktivitelere ev sahipliği yapacak ve halkın sosyal yaşamına katkı sağlayacak. İnşallah en kısa zamanda hayata geçirecek ve Terme halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

İlçedeki yatırımlara destek sağlayanlara teşekkür eden Başkan Kul, "Şehrimizi daha da geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Terme’nin her yerinde hemşehrilerimin ihtiyaçlarını karşılayacak projelerimiz yükseliyor. Bu süreçte ilçemizdeki yatırımlara destek sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımıza şahsım ve ilçem adına teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

