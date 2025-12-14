DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.795.125,11 1,32%

Başkan Özel’den Gülşah Durbay için taziye mesajı

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajıyla üzüntüsünü dile getirdi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 19:58
Başkan Özel’den Gülşah Durbay için taziye mesajı

Başkan Özel’den Gülşah Durbay için taziye mesajı

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel duygu dolu sözlerle başsağlığı diledi

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Haber, Manisa ve siyaset camiasında derin üzüntü yarattı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel yayımladığı mesajla Durbay’ın vefatından duyduğu derin üzüntüyü paylaştı.

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ı, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir gördüğü tedavinin ardından kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Umutla güzel haberlerini beklerken, ne yazık ki vefat haberi hepimizi yasa boğdu. Merhum Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm Manisa halkına sabır ve başsağlığı diliyorum

Başkan Özel, mesajında merhum başkana rahmet, yakınlarına ve Manisa halkına başsağlığı diledi.

MANİSA ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRDÜĞÜ RAHATSIZLIĞA YENİK...

MANİSA ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRDÜĞÜ RAHATSIZLIĞA YENİK DÜŞEREK HAYATINI KAYBEDERKEN, DURBAY'IN ACI KAYBININ ARDINDAN BOZDOĞAN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA GALİP ÖZEL DE BİR TAZİYE MESAJI YAYIMLAYARAK DERİN ÜZÜNTÜLERİNİ DİLE GETİRDİ.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat Niksar'da trafik kazası: Otomobil traktöre çarptı, 4 yaralı
2
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Vefat Etti
3
Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı
4
Kozlu'da 'Eşime neden baktın?' tartışması: Genç bıçaklanarak öldü, zanlı tutuklandı
5
Türkeli Sahil Yolu Hizmete Açıldı: 2,1 km ve 80 Dönüm Yeni Alan
6
Kırıkkale'de akaryakıt istasyonunda kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
7
Şanlıurfa Bozova'da Tır Devrildi: Sürücü Ömer Açıkalın Hayatını Kaybetti

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama