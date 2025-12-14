Başkan Özel’den Gülşah Durbay için taziye mesajı

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel duygu dolu sözlerle başsağlığı diledi

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Haber, Manisa ve siyaset camiasında derin üzüntü yarattı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel yayımladığı mesajla Durbay’ın vefatından duyduğu derin üzüntüyü paylaştı.

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ı, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir gördüğü tedavinin ardından kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Umutla güzel haberlerini beklerken, ne yazık ki vefat haberi hepimizi yasa boğdu. Merhum Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm Manisa halkına sabır ve başsağlığı diliyorum

Başkan Özel, mesajında merhum başkana rahmet, yakınlarına ve Manisa halkına başsağlığı diledi.

