Başkan Özel: "Gerçekler Ortadadır" — Sosyal Medya İddialarına Yanıt

Başkan Özel: "Gerçekler Ortadadır"

Bozdoğan Belediye Başkanı M. Galip Özel iddiaları yanıtladı

Bozdoğan Belediye Başkanı M. Galip Özel, bazı sosyal medya paylaşımlarında belediye ve kendisi hakkında yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Gerçekler ortadadır" dedi ve iddialara ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı.

Başkan Özel, "Son günlerde Bozdoğan Belediyesi ve şahsım hakkında sosyal medyada paylaşılan ifadeler tamamen asılsız, maksatlı ve iftira niteliğindedir. Bu tür açıklamaların hiçbir belgeye, hiçbir bilgiye dayanmadan, kulaktan dolma söylentilerle yapılması ne etikle bağdaşır, ne de vicdanla" ifadelerini kullandı.

Özel, eleştirenlerin belge talep etmeleri halinde belediyenin tüm evraklarının ve rakamlarının herkes için açık olduğunu vurgulayarak, "Belediyemizdeki her bir evrak, her bir rakam isteyen vatandaşımız için ortadadır" dedi. Başkan, belgeyle konuşmak yerine sosyal medyada dedikodu üretmeyi tercih edenlerin niyetinin Bozdoğan halkı tarafından çok iyi bilindiğini söyledi.

Personel sayısı ve mali verilerle ilgili olarak Başkan Özel, "Belediyemizde 481 değil, toplam 320 personel görev yapmaktadır. Aylık ortalama maaş ödememiz 9,5 milyon TL’dir. Bu ödemeler, Bozdoğan’a hizmet eden, alın teriyle emek veren personelimizin hakkıdır" dedi.

Özel, belediyenin durumuna dair eleştirenlerin geçmişine dikkat çekerek, önceki dönemde yaklaşık 70’e yakın işçinin işten çıkarıldığını, bu kişilerin tazminatlarını ödemek için 9 milyon 800 bin TL kredi çekildiğini anlattı. O dönemde bir traktörün 200 bin lira olduğu, sadece işçi çıkarma işlemi için harcanan tutarın 48 traktör parası ettiğinin altını çizdi. Ayrıca 650 bin TL avukatlık ücreti ödendiğini belirterek, bu iki kalemin bugünkü parayla yaklaşık 65 milyon TL ettiğini söyledi.

Başkan Özel, sözlerini, "O gün işçiyi kapının önüne koyarken susanlar, bugün utanmadan 'belediyenin durumu ne oldu?' diye soruyor. Kusura bakmayın ama bunun adı samimiyet değil, siyasi fırsatçılıktır" şeklinde sürdürdü.

Satış iddialarına da yanıt veren Özel, "'120 milyonluk satış' diye ortaya atılan iddia tamamen yalandan ibarettir" diyerek, bugüne kadar yapılan tüm satışların toplamının 16 milyon 500TL olduğunu söyledi. Satışa çıkarılan taşınmazların yıllardır vatandaşlar tarafından fiilen kullanılan, işgal durumundaki alanlar olduğunu, ne rant ne yolsuzluk ne de gizli kapı bulunduğunu vurguladı ve varsa belgelerin kamuoyuna konmasını talep etti.

Başkan, belediyenin yaptığı yatırımlara ve borç ödemelerine de değinerek, "Borç ödedik, makine kazandırdık, üretim yaptık. Mart 2024’ten bu yana 34 milyon TL SGK borcu ödedik. Kendi imkanlarımızla belediyemize iş makineleri, traktörler, araçlar kazandırdık" ifadelerini kullandı. Bu gayreti gölgelemek isteyenlerin karanlıktan beslendiğini; hizmete ve yatırım yapan yönetime yönelik eleştirilerin siyasi çıkar amaçlı olduğunu belirtti.

"Engellerle değil, azimle yürüyoruz"

Özel, önceki dönemde başlatılan bazı projelere teşekkür ederek, "Bir hakkı teslim etmek gerekir. Önceki dönemde TOKİ ve yüzme havuzu projeleri yapılmış. Yine GES (Güneş Enerjisi Santrali) projesini başlattığı için önceki başkana teşekkür ediyorum" dedi. GES projesinin başvurusunun yapıldığını, tamamlanması için çalışacaklarını ve her türlü zorluğa rağmen projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Son olarak Başkan Özel, "Biz şikayet değil, çözüm üretiriz. Biz laf değil, Bozdoğan’a değer katarız. Bugün Bozdoğan Belediyesi dimdik ayaktadır. Borç ödüyor, yatırım yapıyor, üretmeye devam ediyor. Bizim kavgamız koltuk için değil, Bozdoğan için" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

