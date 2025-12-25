DOLAR
Başkan Palancıoğlu'ndan Regaip Kandili Mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Regaip Kandili'nde birlik, kardeşlik ve manevi huzura vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:05
Üç ayların başlangıcı ve manevi çağrı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Bu özel gecenin toplumsal birlik ve manevi huzur açısından önemine dikkat çeken Başkan Palancıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Dinimizde Recep, Şaban ve Ramazan olarak bilinen ve üç ayların başlangıcını müjdeleyen, Regaip Kandiline erişmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu anlamlı gece insanoğlu için manevi bir fırsattır. Tüm İslam alemi bu mübarek gün ve gecelerin feyiz ve bereketinden istifade etmelidir. Bu gece ile Allah’ın bizlere sunduğu bereket ve rahmet dolu üç aylara ulaşmış, 11 ayın sultanı Ramazan’ın maneviyatını üzerimizde hissetmiş bulunuyoruz. Mağfiret ve bereket ikliminin hakim olduğu bu mübarek zaman dilimlerinin birlik, beraberlik, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmemize vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Melikgazili hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Regaip Kandili’ni kutluyor; ilimiz, ülkemiz, milletimiz ve hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

