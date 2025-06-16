Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, yaptığı açıklamada çiftçilerin beklediği zarar destek ödemelerinin yakın zamanda hak sahiplerine aktarılacağına dikkat çekti. Nisan ayında yaşanan zirai don felaketi, Malatya'nın kayısı başta olmak üzere birçok ürününde ciddi tahribata yol açmıştı.

Zirai Don Ödemeleri Ne Zaman?

Türkiye genelinde etkili olan ve 34 ilde tarım alanlarını ciddi şekilde etkileyen bu don olayı, özelikle Malatya’daki kayısı üreticilerini derinden sarsmıştı. Gizli kalmayan mağduriyetlerle ilgili olarak MTB Başkanı Ramazan Özcan, TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu'na sunum yaparak, felaketin etkilerini tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştu.

Malatya’da Kayıp Yüzde Yüze Yakın

12 Nisan’daki don olayı, kayısı, üzüm, elma ve ceviz gibi ürünlerde büyük kayıplara neden oldu. Başkan Özcan, Malatya Kayısısı için zararın neredeyse yüzde yüze ulaştığını vurguladı. İlk tahminlere göre zarar miktarının 750 milyon doları aştığı belirtildi.

Sektörün sadece ürün kaybıyla sınırlı kalmadığını da vurgulayan Özcan, hasat döneminde 30 bin ailenin, yıl boyunca ise 6 binden fazla kişinin istihdam edildiği bir sektörün derin bir darbe aldığını ifade etti.

Desteklere Ramak Kaldı

MTB Başkanı Ramazan Özcan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer yetkili kurulllarla sıkı temasta olduklarını ve çiftçilerin zararlarının karşılanması için güçlü bir destek mekanizması beklediklerini belirtti. Özcan, “Çiftçimizin uğradığı zararın bir kısmının dahi olsa karşılanması için umutluyuz” dedi.

Komisyon raporunun tamamlanmasının ardından, Tarım Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde bir ödeme kararı çıkmasını beklediklerini ifade eden Özcan, gözlerin Ankara'ya çevrildiğini sözlerine ekledi.