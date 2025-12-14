DOLAR
Başkan Semih Balaban Üçpınar'da: Mahalle Sakinleriyle Buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Üçpınar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu; talepleri dinledi, yürütülen ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 17:20
Başkan Semih Balaban Üçpınar'da: Mahalle Sakinleriyle Buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mahalle ziyaretleri kapsamında Üçpınar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Balaban, vatandaşların talep ve önerilerini dinlerken yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Kimler Yer Aldı

Ziyarette Başkan Balaban'a Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ataç, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sargın, Üçpınar Mahallesi eski belediye başkanı Yasin Halat ve Mahalle Muhtarı Levent Ay eşlik etti.

Görüşmeler ve Talepler

Mahallede yapılan hizmetler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı; vatandaşların talepleri not alındı. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Balaban, Yunusemre'nin her mahallesine eşit hizmet götürmek için sahada olduklarını vurguladı ve vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

Başkan Balaban, bu doğrultuda mahalle ziyaretlerine devam edeceklerini belirtti.

