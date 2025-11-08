Başkan Tanfer: Karabağ Zaferi Azerbaycan'ın Yeniden Doğuşudur

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'den 5’inci yıl dönümü mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Karabağ Zaferi’nin 5’inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanfer mesajında, "Karabağ Zaferi, Azerbaycan halkının yeniden doğuşudur" ifadelerini kullandı. Zafer Günü’nün Azerbaycan halkı için derin bir anlam taşıdığını vurgulayan Tanfer, Karabağ’ın 30 yıldır işgal altında bulunduğunu ve azatlığının bölgeye barış ve huzur getirdiğini belirtti.

Tanfer, zaferin binlerce şehidin kanı, kahraman Azerbaycan askerinin fedakârlığı ve Başkomutan İlham Aliyev’in kararlı liderliğiyle kazanıldığını söyledi. Bu başarının yalnızca bir askeri zafer olmadığını; Azerbaycan halkının kimliğini, onurunu ve tarihsel özgüvenini yeniden inşa ettiğini ifade etti.

Başkan Tanfer, Karabağ’ın Azerbaycan milli kimliğinin merkezinde yer alan ‘toprakla bütünleşme’ idealinin yeniden hayat bulduğu yer olduğunu belirtti ve Türkiye’nin savaş boyunca Azerbaycan’ın yanında durarak "bir millet iki devlet" anlayışını sahada gösterdiğini ekledi.

Tanfer, ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın savaşın ilk gününde söylediği "Türkiye bütün imkânlarıyla kararlı dik duruşuyla Azerbaycan’ın yanındadır" sözünü hatırlattı ve bu dayanışmayı kardeşliğin somut örneği olarak nitelendirdi.

Mesajının sonunda Başkan Tanfer, Karabağ’ın geri alınışını Azerbaycan halkının hafızasında bir "yeniden doğuş" olarak tanımladı ve şunları söyledi: "Karabağ Zaferi, geçmişin değil, Türk dünyasının ortak geleceğinin adıdır. Ve biz bir kez daha söylüyoruz: Karabağ Azerbaycan’dır, Türk Dünyası’nın kalbidir."

Tanfer, sözlerini aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz ifadesiyle tamamladı.

