Başkan Tanfer: Karabağ Zaferi Azerbaycan'ın Yeniden Doğuşudur

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Karabağ Zaferi'nin 5’inci yıldönümünde zaferi 'Azerbaycan halkının yeniden doğuşu' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:03
Başkan Tanfer: Karabağ Zaferi Azerbaycan'ın Yeniden Doğuşudur

Başkan Tanfer: Karabağ Zaferi Azerbaycan'ın Yeniden Doğuşudur

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'den 5’inci yıl dönümü mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Karabağ Zaferi’nin 5’inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanfer mesajında, "Karabağ Zaferi, Azerbaycan halkının yeniden doğuşudur" ifadelerini kullandı. Zafer Günü’nün Azerbaycan halkı için derin bir anlam taşıdığını vurgulayan Tanfer, Karabağ’ın 30 yıldır işgal altında bulunduğunu ve azatlığının bölgeye barış ve huzur getirdiğini belirtti.

Tanfer, zaferin binlerce şehidin kanı, kahraman Azerbaycan askerinin fedakârlığı ve Başkomutan İlham Aliyev’in kararlı liderliğiyle kazanıldığını söyledi. Bu başarının yalnızca bir askeri zafer olmadığını; Azerbaycan halkının kimliğini, onurunu ve tarihsel özgüvenini yeniden inşa ettiğini ifade etti.

Başkan Tanfer, Karabağ’ın Azerbaycan milli kimliğinin merkezinde yer alan ‘toprakla bütünleşme’ idealinin yeniden hayat bulduğu yer olduğunu belirtti ve Türkiye’nin savaş boyunca Azerbaycan’ın yanında durarak "bir millet iki devlet" anlayışını sahada gösterdiğini ekledi.

Tanfer, ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın savaşın ilk gününde söylediği "Türkiye bütün imkânlarıyla kararlı dik duruşuyla Azerbaycan’ın yanındadır" sözünü hatırlattı ve bu dayanışmayı kardeşliğin somut örneği olarak nitelendirdi.

Mesajının sonunda Başkan Tanfer, Karabağ’ın geri alınışını Azerbaycan halkının hafızasında bir "yeniden doğuş" olarak tanımladı ve şunları söyledi: "Karabağ Zaferi, geçmişin değil, Türk dünyasının ortak geleceğinin adıdır. Ve biz bir kez daha söylüyoruz: Karabağ Azerbaycan’dır, Türk Dünyası’nın kalbidir."

Tanfer, sözlerini aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz ifadesiyle tamamladı.

ERZURUM KENT KONSEYİ BAŞKANI HÜSEYİN TANFER, KARABAĞ ZAFERİ'NİN 5'İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA...

ERZURUM KENT KONSEYİ BAŞKANI HÜSEYİN TANFER, KARABAĞ ZAFERİ'NİN 5'İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYINLADI. BAŞKAN TANFER, "KARABAĞ ZAFERİ, AZERBAYCAN HALKININ YENİDEN DOĞUŞUDUR" DEDİ.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Alışveriş Festivali Başladı — Yüzde 75'e Varan İndirimler (7-16 Kasım)
2
Söğüt'te Küçük Yürekten Büyük Destek: Rıdvan Osman Kumbarasını Filistin'e Bağışladı
3
Denizli'de KGYS ve EDS ile Kural İhlali Yapan Sürücüler Kamerada
4
Bayırköy'de Kur'an Kursu Öğrencileri 112 Acil Komuta Merkezini Ziyaret Etti
5
Bilecik'te Örgüyle Alzheimer'a Karşı Mücadele
6
Samsun'da SATUS Başlıyor: Çarşamba ve Terme'ye 7 Yeni Otobüs
7
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet