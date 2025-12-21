Sarımsaklı Mesire Alanı Yenilendi: 29 Milyon TL’lik Yatırımla Kayseri’ye Açıldı

Sarımsaklı Mesire Alanı yenilenen yüzüyle hizmete hazır

Projenin genel görünümü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarımsaklı Barajı Mesire Alanında yürüttüğü kapsamlı peyzaj ve altyapı yenileme çalışmalarını tamamladı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda yürütülen projeyle alan, modern ve doğa dostu bir mesire merkezine dönüştürüldü. Toplamda 29 milyon 179 bin 540 TL tutarındaki yatırımla hizmete alınan alan, kentin önemli yeşil yaşam merkezleri arasında yeniden öne çıkıyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı çalışmaları

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından 106 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen peyzaj düzenlemesi kapsamında; 6 bin metreküp toprak dolgusu, 750 metreküp hafriyat ve 250 metreküp kapak toprağı kullanıldı. Yeşillendirme çalışmalarında Hydroseeding yöntemiyle 10 bin metrekare alana çim uygulaması yapıldı.

Doğal dokuya uyumlu ağaçlandırma çalışmalarında doğu çınarı, diş budak, akçaağaç, melez servi, karaçam, sarıçam ve mavi ladin türlerinden oluşan 147 yeni ağaç mesire alanına dikildi. Vatandaşların konforu için alana 47 kamelya, 93 çöp sepeti ve 1 çocuk oyun grubu yerleştirildi. Ayrıca elektrik altyapısı tamamen yenilendi. Park ve Bahçeler biriminin peyzaj yenileme yatırımının toplamı 8 milyon 779 bin 540 TL olarak kaydedildi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı çalışmaları

Fen İşleri Daire Başkanlığı ise mesire alanının yaklaşık 35 bin metrekarelik bölümünde yoğun altyapı çalışmaları yürüttü. Bu kapsamda 120 araçlık otopark, 100 kamelya, 11 adet çeşme, 16 bin metrekare yeşil alan sulama sistemi ve 2 bin 400 metre asfalt yol yapımı tamamlandı. Fen İşleri’nin bu bölümdeki yatırım tutarı 20 milyon 400 bin TL olarak açıklandı.

Uygulama ve hizmete açılış

Çalışmalar, 15 kişilik uzman ekip tarafından 59 gün içinde tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi, yenileme sürecini yeşil odaklı ve doğa dostu şehircilik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiğini belirtiyor. Sarımsaklı Mesire Alanı, modern sosyal donatıları ve kapsamlı çevre düzenlemeleriyle ailelerin güvenle ve keyifle vakit geçirebileceği bir cazibe merkezine dönüştü.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı, Kayserililere hem doğayla iç içe hem de konforlu bir dinlenme ve sosyalleşme alanı olarak yeniden hizmet vermeye başladı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; SARIMSAKLI BARAJI MESİRE ALANI’NDA YÜRÜTTÜĞÜ KAPSAMLI PEYZAJ VE ALTYAPI YENİLEME ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.