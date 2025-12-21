DOLAR
Eğil Belediyesi'nden Hijyen Eğitimi ve Ücretsiz Sağlık Taraması

Eğil Belediyesi, Işıklı Köyü İlkokulu'nda ilkokul öğrencilerine hijyen eğitimi verecek; aynı gün Konak köyü ve mezralarında ücretsiz sağlık taraması yapılacak.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:40
Eğil Belediyesi'nden çocuklara hijyen eğitimi ve halk sağlığı desteği

Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik hijyen eğitimi düzenlenecek. Etkinlik kapsamında hem öğrenciler hem de bölge sakinleri için sağlık hizmetleri sunulacak.

Etkinlik detayları

Işıklı Köyü İlkokulu öğrencilerine verilecek hijyen eğitiminin yanı sıra, ekipler aynı gün Konak köyü ve mezralarında yaşayan tüm vatandaşlara okul bahçesinde ücretsiz sağlık taraması hizmeti sağlayacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, öğrencilerin yarınlar için çok önemli olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

Işıklı Köyü İlkokulunda öğrencilerle buluşup hijyen konusunda miniklerimize eğitim vereceğiz. Aynı gün Konak köyünde ce mezralarında yaşayan tüm vatandaşlarımız için de ücretsiz sağlık taraması etkinliğimiz olacak. Hem çocuklarımız hem de büyüklerimiz bizler için çok önemlidir. Belediye olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

