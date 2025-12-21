Tarımın Devleri Kayseri'de Buluştu: Anadolu ÜPAK Stratejik Zirvesi

Zirve, bölgesel tarım ticaretinde yol haritasını belirledi

Anadolu Ürün Piyasası Aracı Kurumu (Anadolu ÜPAK), stratejik yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirmek üzere bölge ekonomisinin kalbi Kayseri'de bir araya geldi. Toplantıya ev sahipliği yapan Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı ve Anadolu ÜPAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Bağlamış ile Anadolu ÜPAK Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu başkanlığındaki heyet, tarım ticaretinin başlıca aktörlerini buluşturdu.

Oturumlarda öncelikli olarak tarımsal ticaretin dijitalleşmesi ve üreticinin küresel pazardaki rekabet gücü ele alındı. Toplantıda ayrıca lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı gibi tarım piyasasının geleceğini şekillendirecek konular detaylı şekilde tartışıldı.

Borsa başkanları, Anadolu çiftçisinin alın terinin modern piyasa şartlarında değer kazanması ve ticaretin şeffaf bir zeminde büyümesi için atılması gereken adımları paylaştı. Karşılıklı istişarelerle geçen oturumlarda, Anadolu ÜPAK’ın aracı kurum olarak piyasalardaki etkinliğinin artırılması ve borsalar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

Ev sahibi Recep Bağlamış, bölgenin tarımsal potansiyelini ulusal ve uluslararası düzeye taşıma kararlılığını vurguladı ve Anadolu'nun bu birlikteliğinin tarım piyasalarına güven verdiğini ifade etti. Genel Müdür Yavuz İnce'nin operasyonel süreçlere dair sunumunun ardından heyet, önümüzdeki dönemin yol haritası üzerinde tam mutabakat sağladı.

Katılımcılar: Kayseri Ticaret Borsası’ndaki zirveye; Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Anadolu ÜPAK Genel Müdürü Yavuz İnce katıldı.

Kayseri'den verilen bu güçlü birlik mesajı, tarım ticaretinde Anadolu'nun söz sahibi olma iddiasını yeniden tescilledi.

ANADOLU ÜRÜN PİYASASI ARACI KURUMU (ANADOLU ÜPAK), STRATEJİK YÖNETİM KURULU TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE BÖLGE EKONOMİSİNİN KALBİ KAYSERİ’DE BİR ARAYA GELDİ.