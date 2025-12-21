DOLAR
Erciyes A.Ş.'den 'Benimle Çıkar mısın?' Gondolu Kayseri'de

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş.'nin 'Benimle Çıkar mısın?' gondolunu şehir merkezinde sergileyerek Erciyes'i tanıtıyor; ilk 10 paylaşana sürpriz hediye.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:34
Erciyes A.Ş.'den 'Benimle Çıkar mısın?' gondolu Kayseri sokaklarında

Kayak merkezi tanıtımında dikkat çeken uygulama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, turizmdeki amiral gemisi Erciyes ile kayak merkezini kentte daha fazla duyurmak adına girişimlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede Erciyes A.Ş. tarafından yapılan ve çekici tasarımı ile farkındalık oluşturan gondol, şehir merkezindeki işlek olan önemli noktalar başta olmak üzere sokaklarda sergileniyor.

Üzerinde kalp simgeli ve Erciyes yazısı ile birlikte 'Benimle Çıkar mısın?' yazan görsel tasarımlarıyla dikkat çeken gondol, Kayseri'nin merkezinde birçok noktada ziyaretçilerin ilgisini çekecek şekilde konumlandırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, bu farklı uygulama ile yerli ve yabancı daha fazla kişiye Erciyes'i anlatmayı ve kış turizmine katkı sağlamayı hedefliyor.

Ayrıca gondolu görüp sosyal medyadan ilk paylaşımı yapan 10 kişiye sürpriz hediyeler verilecek.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

