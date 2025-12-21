Erciyes A.Ş.'den 'Benimle Çıkar mısın?' Gondolu Kayseri'de

Erciyes A.Ş.'den 'Benimle Çıkar mısın?' gondolu Kayseri sokaklarında

Kayak merkezi tanıtımında dikkat çeken uygulama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, turizmdeki amiral gemisi Erciyes ile kayak merkezini kentte daha fazla duyurmak adına girişimlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede Erciyes A.Ş. tarafından yapılan ve çekici tasarımı ile farkındalık oluşturan gondol, şehir merkezindeki işlek olan önemli noktalar başta olmak üzere sokaklarda sergileniyor.

Üzerinde kalp simgeli ve Erciyes yazısı ile birlikte 'Benimle Çıkar mısın?' yazan görsel tasarımlarıyla dikkat çeken gondol, Kayseri'nin merkezinde birçok noktada ziyaretçilerin ilgisini çekecek şekilde konumlandırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, bu farklı uygulama ile yerli ve yabancı daha fazla kişiye Erciyes'i anlatmayı ve kış turizmine katkı sağlamayı hedefliyor.

Ayrıca gondolu görüp sosyal medyadan ilk paylaşımı yapan 10 kişiye sürpriz hediyeler verilecek.

‘BENİMLE ÇIKAR MISIN?’ YAZLI GONDOLU, ŞEHİR MERKEZİNDEKİ TÜM SOKAKLARDA SERGİLEYEN BÜYÜKŞEHİR, TURİZMİN LOKOMOTİFİ OLAN ERCİYES’İ, YERLİ YABANCI DAHA FAZLA KİŞİYE ANLATMAYI HEDEFLİYOR.