Başkent Millet Bahçesi'nde Geleneksel El Sanatları Atölyeleri Kuruldu

Başkent Millet Bahçesi'nde El Sanatları Atölyeleri Kuruldu

Kültür Yolu Festivali etkinlikleri dahilinde, Ankara'nın gözde mekanlarından Millet Bahçesi'nde, ustalar tarafından geleneksel el sanatları atölyeleri kuruldu. Bu festival, 9 gün süresince katılımcılara çeşitli etkinlikler ve deneyimler sunacak.

20 Atölye ve Sergi

Festival kapsamında, Millet Bahçesi'nde toplamda 20 atölye faaliyete geçerken, el sanatları ustaları da stantlar açtı. Özellikle "Bu Yüzyılın Çinileri" adlı sergi, sanatseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

El yapımı bıçaklar, kitre bebekler ve çini seramikler gibi yenilikler içeren stantlar, ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Ankara Valisi'nden Ziyaret

Ankara Valisi Vasip Şahin, etkinlik alanını ziyaret ederek atölyeleri gezdi. Ustalarla samimi sohbetler gerçekleştiren Vali Şahin, aynı zamanda hatıra fotoğrafları da çektirdi.

Etkinlik Saatleri

Stantlar, festival süresince her gün 15.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Ayrıca, 17.00 ile 18.00 saatleri arasında geleneksel el sanatları ustaları ile söyleşiler düzenlenecek ve ustalar, deneyimlerini paylaşacak.

Bu etkinlik, el sanatlarına olan ilgiyi artırmak ve geleneksel kültürümüzü yaşatmak amacıyla önemli bir fırsat sunuyor.