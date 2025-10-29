Başkent'te 29 Ekim Coşkusu: Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu'ndan Cumhuriyet Korteji

Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Bahçelievler 7. Cadde'de kortej düzenledi; vatandaşlar marşlara bayraklarla eşlik etti.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 17:37
Coşku dolu yürüyüş Bahçelievler 7. Cadde'de gerçekleşti

Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Başkent'te kortej yürüyüşü düzenledi. Etkinlik, Bahçelievler 7. Cadde'de başladı ve yoğun ilgi gördü.

Kortejde grup tarafından "Gençlik Marşı", "İzmir Marşı", "10. Yıl Marşı" ve "Hayat Bayram Olsa" gibi sevilen eserler seslendirildi. Vatandaşlar kortej geçişi sırasında ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.

Ayrıca, klasik vosvosların oluşturduğu konvoy cadde ve sokaklarda tur atarak Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Etkinlik, katılımcılar arasında birlik ve coşku duygusunu pekiştirdi.

Başkentte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bahçelievler 7. Cadde'de kortej düzenlendi. Klasik vosvosların oluşturduğu konvoy da cadde ve sokaklarda tur atarak Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

