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Başkent'te Sanatseverlerle Buluşan 'Doğunun Fırçası' Resim Sergisi

Suriyeli sanatçı Abdullah Eldesuki'nin 'Doğunun Fırçası' sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 16:55
Başkent'te Sanatseverlerle Buluşan 'Doğunun Fırçası' Resim Sergisi

Başkent'te 'Doğunun Fırçası' Resim Sergisi Açıldı

Suriyeli sanatçı Abdullah Eldesuki'nin eserlerinden oluşan 'Doğunun Fırçası' resim sergisi, Ankara'da sanatseverlerle buluştu. Ankara Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Sanat Merkezi''nde açılan sergide, Eldesuki'nin portre ağırlıklı çalışmaları ve Osmanlı padişahlarını modern yorumlarla ele alan tablolar yer almakta.

Abdullah Eldesuki'nin Türkiye'deki İlk Sergisi

Içişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı himayesinde Türkiye'ye gelen ve son 10 yıldır Ankara'da yaşayan Eldesuki, AA muhabirine verdiği bilgide, Suriye'de biri kişisel olmak üzere iki sergi açtığını ve bu serginin Türkiye'deki ilk sergisi olduğunu belirtti.

Osmanlı Kültürüne Olan Tutkusu

Osmanlı kültürüne ve mimarisine büyük ilgi duyduğunu aktaran Eldesuki, Osmanlı padişahlarını konu alan bir sergi hazırlamanın uzun süredir hedefi olduğunu; Türkiye'ye yerleştikten sonra bu hayalini gerçekleştirmiş olduğunu kaydetti. Portre çizmeye olan ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını vurgulayan Eldesuki, sergide Osmanlı padişahlarının yanı sıra çeşitli portre çalışmaları ve doğa temalı eserlerin de bulunduğunu ifade etti.

Sanatçıdan Farklı Bir Bakış Açısı

Eldesuki, amacının Osmanlı sultanlarını çağdaş bir perspektifle yorumlayarak izleyiciye farklı bir bakış açısı sunmak olduğunu dile getirdi.

Suluboya Çalışmaları da Sergilendi

Sergide ayrıca, Eldesuki'nin eşi iç mimar Dima Najjar'ın suluboya çalışmaları da yer almakta. Çocukluğundan bu yana resim çizdiğini belirten Najjar, "Türkiye'de böyle bir sergide bulunmak, özellikle Türkiye'nin bize kucak açmış olması, bizi çok güzel bir şekilde misafir etmesi, bizim için çok güzel. Çok mutlu hissediyorum" dedi.

Sergi Ziyaretçilerini Bekliyor

Gelirlerin bir kısmının bağışlanacağı belirtilen sergi, 23 Haziran'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Suriyeli sanatçı Abdullah Eldesuki'nin eserlerinden oluşan "Doğunun Fırçası" resim sergisi...

Suriyeli sanatçı Abdullah Eldesuki'nin eserlerinden oluşan "Doğunun Fırçası" resim sergisi Başkent'te açıldı. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan sergide, Eldesuki'nin portre ağırlıklı çalışmaları ile Osmanlı padişahlarını modern yorumlarla ele alındığı tabloları yer alıyor.

Suriyeli sanatçı Abdullah Eldesuki'nin eserlerinden oluşan "Doğunun Fırçası" resim sergisi...

Suriyeli sanatçı Abdullah Eldesuki'nin eserlerinden oluşan "Doğunun Fırçası" resim sergisi Başkent'te açıldı. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan sergide, Eldesuki'nin portre ağırlıklı çalışmaları ile Osmanlı padişahlarını modern yorumlarla ele alındığı tabloları yer alıyor.

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