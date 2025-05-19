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Başkentte 19 Mayıs Coşkusu: Kortej Yürüyüşü ve Gençlik Festivali

Çankaya'da 19 Mayıs dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşü, Gençlik Festivali ile coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 16:39
Başkentte 19 Mayıs Coşkusu: Kortej Yürüyüşü ve Gençlik Festivali

19 Mayıs Coşkusuyla Dolu Bir Gün

Başkent Ankara'da, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen "2. Gençlik Festivali" çerçevesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kortej Yürüyüşü Neyin Nesi?

Bahçelievler 7. Cadde'de gerçekleştirilen kortejde, Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu, unutulmaz eserler arasında yer alan "Gençlik Marşı" ve "İzmir Marşı"nın yanı sıra, "Hayat Bayram Olsa" ve "Mavi Boncuk" gibi sevilen şarkıları da seslendirdi.

Korteje katılan kalabalık, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlara eşlik ederken, evlerinin pencerelerinden izleyen vatandaşların coşkusu da dikkat çekti. Yürüyüş güzergahı boyunca çevredeki esnaf, destek için alkışlarıyla korteje katıldı.

Gençlik Aktiviteleri Dolu Dolu

Çankaya Belediyesi, festival kapsamında Ankara'nın dört bir yanında spor etkinlikleri ve gençlik aktiviteleri düzenledi. Kuğulu Park'ta 17 Mayıs tarihinde başlayan "Kampüs Sokakta Gençlik Festivali" ile DJ performansları, halk dansları, üniversite gösterileri ve E-Spor Turnuvası gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Festivalin ikinci gününde ilçedeki çeşitli parklarda gençlik etkinlikleri ve futbol turnuvası düzenlenirken, Ahlatlıbel Parkı'nda sanatçı Selin Geçit sahne aldı. Bugünkü bölümde ise Çayyolu Atapark ve Zafer Anıtı'nda resmi törenler ile başlayan kutlamalar, Çankaya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu HOY-TUR gösterileri ile devam etti.

Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla...

Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, "2. Gençlik Festivali" kapsamında kortej yürüyüşü düzenledi.

Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla...

Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, "2. Gençlik Festivali" kapsamında kortej yürüyüşü düzenledi.

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