Başkentte 2. Uluslararası Kent Tiyatro Festivali başladı — 'Kuşkondu Müzikali' sahnelendi

Etimesgut'ta 2. Uluslararası Kent Tiyatro Festivali, 'Kuşkondu Müzikali' ile başladı; 26 gösteri, atölye ve konserlerle 14 Ekim'e kadar sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 23:01
Etimesgut Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kent Tiyatro Festivali, açılışını 'Kuşkondu Müzikali' ile yaptı.

Festivalin ilk gününde, Etimesgut'taki 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi Kent Tiyatrosu Sahnesi'nde, Aristophanes'in 'Kuşlar' oyunundan Erdal Ozan Metin tarafından uyarlanan ve şarkı sözleri ile müzikleri Onur Ali Yüce'ye ait olan 'Kuşkondu Müzikali' sanatseverlerle buluştu.

Açılışta teşekkür ve vurgular

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, yönetmenliğini üstlendiği müzikal öncesinde yaptığı konuşmada, oyunculara ve kent tiyatrosuna sahip çıktığı için vatandaşlara teşekkür etti.

Festival programı ve katılımcılar

Erdal Beşikçioğlu genel sanat yönetmenliğini üstlendiği festivalde, Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran eş sanat yönetmenliği görevini yürütüyor. 2. Uluslararası Kent Tiyatro Festivali'ne Türkiye'nin yanı sıra Arjantin, Avustralya, Fransa, Lübnan, Portekiz ve Tayland gibi ülkelerden sanatçılar katılıyor.

Festival kapsamında 26 gösteri ile birlikte atölyeler, söyleşiler, konserler ve çocuklara özel performanslar Başkentlilerle buluşacak. Etkinlikler iki hafta sürecek ve festival 14 Ekim'e kadar devam edecek.

